UENIGE: Chi Ton (t.v.) lar seg ikke imponere av Halva Prisets nye låt. Petter Bjørklund Kristiansen er kjent under artistnavnet Katastrofe, er frontfigur i bandet, og stiller seg uforstående til kritikken.

Ut mot partylåt: Kamuflert hverdagsrasisme

Bandet Halva Prisets nye låt «Vårrull» fører til diskusjon, og blir kalt hverdagsrasisme. Petter Katastrofe stiller seg uforstående til kritikken, og sier låten er en hyllest.

«Servitrisa kommer inn på hvilke typer kvinnfolk

Jeg kunne tenkt meg og hatt

Jeg vil ha en kone som kan lage vårrull».

Dette er deler av det som blir sagt i sangen til bandet «Halva Priset», som nå kritiseres. Bandet ble startet av Petter Bjørklund Kristiansen, bedre kjent under artistnavnet «Katastrofe».

Kristiansen stiller seg uforstående til kritikken, og sier partylåten er en hyllest til asiatisk mat. Les hele hans svar i saken.

For Chi Ton kommer sangen med en bismak.

REAGERER: Chi Ton lar seg ikke imponere av Halva Prisets nye låt.

Vil ha diskusjon

Chi Ton har foreldre fra Vietnam, og er født og oppvokst i Oslo. Hun har jobbet i musikk- og kulturbransjen som blant annet produsent, prosjektleder og festivalsjef. Hun har også vært med på å produsere en låt for å belyse rasisme mot asiater.

Hun mener Halva Priset-låten kan oppleves problematisk, fordi den bidrar til å reprodusere allerede eksisterende stereotype og fordomsfulle oppfatninger av den østasiatiske kvinnen.

Hun reiste derfor debatten i diskusjonsgruppen «Norsk-asiater mot rasisme» på Facebook, og ønsker å vise hvor viktig det er å snakke sammen i saker som dette.

– Låten antyder et ønske eller fantasi om en asiatisk kvinne som tjener som står på kjøkkenet og er underdanig, sier Ton til VG og legger til:

– Det kan virke som om de kamuflerer denne hverdagsrasismen og mannssjåvinisme med en musikalsk form for lekenhet.

Vanskelig å oppdage

Hun påpeker også at hverdagsrasisme kan være vanskelig å oppdage av de som ikke selv blir utsatt for det selv.

Selv har hun jobbet mange år i musikkbransjen og spesifikt med låtskrivere. Hun ønsker en bevissthet rundt slike tekster hos låtskrivere, slik at man unngår å bidra til ytterligere diskriminering.

– Jeg synes det er litt vondt, og det er ubehagelig å høre på det, sier hun.

Hun er tydelig på at det er subjektivt hva man synes er god musikk, hva som er bra skrevet, og hvilke metaforer man bruker – men at debatten er viktig uansett hva man mener om den konkrete låten.

– Denne låten kan være en fin åpning for både låtskrivere og asiatiske grupper seg imellom til å snakke om hvordan dette kan oppleves. Kunst er til for å utfordre og skape debatt. Det gjør den absolutt nå.

Her kan du høre låten:

Ikke enig i at det er hverdagsrasisme

HØRTE INGEN RASISME: Monica Goksøyr mener ytringsfriheten må stå sterkt, og at sier hun ikke hører rasisme i sangen.

Monica Goksøyr er halvt thailandsk og har tidligere stått frem i VG og tatt et oppgjør med hvordan folk snakker om thailandske kvinner i Norge.

Hun har også meldt seg på i Facebook-diskusjonen, og mener det ikke er snakk om rasisme eller hverdagsrasisme i sangen.

– Jeg hørte jeg gjennom låten og da lette jeg etter den direkte rasismen den ble påstått å inneholde. Jeg hørte ingen rasisme, og jeg synes det er uheldig for omdømmet til det antirasistiske asiatiske miljøet om dette blir løftet frem som noe rasistisk, sier hun til VG.

Hun mener man ikke bør tolke ting i verste mening, og at teksten ikke handler om damen i låten eller om østasiatiske kvinner i en negativ forstand.

– Fokuset ligger ikke på dama i låten. Det er fyr som synger om seg selv, konteksten er at han er på en asiatisk restaurant han synger om at han liker asiatisk mat, og at han ønsker seg en dame som kan lage vårrull, sier Goksøyr.

Hun mener vi må se på sangen mer objektivt, og mener ytringsfriheten må stå sterkt.

– Jeg mener vi ikke kan se verden bare ut ifra våre egne personlige preferanser. Vi må se på hva slags samfunn vi vil leve i helhetlig sett, jeg kan leve i et samfunn hvor festmusikk finnes og hvor en eller annen dude kan lage en låt om at han liker vårruller. Men jeg kan ikke leve i et samfunn hvor vi rapporter og sensurerer sånne låter.

– Det er viktig å kritisere ytringer som faktisk er rasistiske. Men ved bedømmelsen av hva som er rasistisk kan vi ikke la våre egne traumer og tidligere erfaringer med rasisme ta fra oss evnen til å vurdere ytringen på en saklig og objektiv måte. Det avgjørende er ikke intensjonen til den som har ytret, men heller ikke den subjektive opplevelsen til mottakeren kan alene være avgjørende.

Petter Katastrofe: – Uforståelig

VILLE LAGE HYLLEST: Petter «Katastrofe» Bjørklund Kristiansen. Her er han i forbindelse med innspilling av «Hver gang vi møtes».

Det er Emil Haglund, Petter Bjørklund Kristiansen og Thor-Erik Claussen, som står oppført som låtskrivere.

Petter «Katastrofe» Bjørklund Kristiansen svarer på vegne av bandet Halva Priset. Han sier til VG at han syns det er «uforståelig å måtte svare på antydninger som dette etter å ha laget en partylåt om mat», og at «Vårrull er en sang om mat og mat jeg liker».

– Utgangspunktet for låten var en samtale med en kompis som handlet om hva man vil spise når man kommer hjem fra tur. Og da vil jeg ha vårrull. Så da ble det låt, da. Denne låten er ikke kamuflert hverdagsrasisme. Den sier heller ikke noe om hvor dama i sangen kommer fra. For det er uvesentlig. De nærmeste antydningene er Sarpsborg eller Fredrikstad, sier Kristiansen og legger til:

– Jeg elsker det asiatiske kjøkkenet og tok utgangspunktet i det i første vers. Det er en hyllest av maten de lager. Hadde det stilt seg annerledes om jeg skrev om svenske kjøttbullar? Eller hadde det vært stigmatiserende ovenfor italienere om jeg sang om lasagne? Det er uforståelig for meg at budskapet i en positiv matsang tolkes som noe annet enn akkurat det. I 2023 er det like naturlig for meg å spise vårruller som kjøttkaker. Låten har ingen skjult agenda over hodet, og jeg håper folk liker den.

NB: Thor-Erik Claussen er en av låtskriverne bak sangen. Han er ansatt som TV-sjef i VGTV. Hans jobb som låtskriver er uavhengig av VG.

