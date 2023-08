The 1975: Avkreves 26 millioner for scenekyss

Bandet har syv dager på seg til å betale beløpet etter kontroversen i Malaysia der to av bandmedlemmene kysset hverandre under en konsert i Kuala Lumpur.

Kortversjonen Bandet The 1975 har fått krav om å betale 2 millioner britiske pund (omtrent 26 millioner NOK) av arrangøren for Good Vibes Festival i Malaysia, Future Sound Asia. Kravet kommer som en følge av økonomiske tap etter at bandet avbrøt konsertprogrammet midtveis.

Under en konsert i Kuala Lumpur kritiserte Matty Healy, bandets vokalist, Malaysias anti-LHBTQ+ lovverk. Han delte deretter et kyss med bandets bassist, Ross McDonald, noe som resulterte i en øyeblikkelig avlysning av festivalen og The 1975s eget program i Indonesia og Taiwan.

Homoseksualitet er ulovlig i Malaysia og kan medføre straffer på opptil 20 års fengsel.

Bandets handlinger har også møtt motstand fra Malaysias LHBTQ+ miljø, som hevder at det nå vil bli vanskeligere å være skeiv i landet etter hendelsen.

The 1975 har gitt et ultimatum på fire dager for å avgjøre om de vil betale erstatning eller la saken gå videre til retten i England. Vis mer

Det er NME som melder om den ferske utviklingen der arrangøren av Good Vibes-festivalen i Malaysia, Future Sound Asia, krever to millioner pund – 26 millioner norske kroner- av bandet innen en uke, alternativt at The 1975 blir stilt for retten hjemme i England.

Vokalist Matty Healy (34) – som i vår ble koblet til superstjernen Taylor Swift – kritiserte Malaysias LHBTQ+-lovverk under konserten og delte deretter et dypt kyss med bassist Ross McDonald.

KONTROVERSIELL: Matty Healy og The 1975s opptreden i Malaysia tidligere i sommer kan bli en dyr affære for bandet.

Kysset førte til prompte avlysning av hele festivalen, samt The 1975s egne konserter i Indonesia og Taiwan. Det er kostnader knyttet til avlysningen av resten av festivalen som festivalarrangøren nå søker erstatning for.

– På grunn av omstendighetene er det dessverre ikke mulig å fortsette med de planlagte showene, sa bandet i en uttalelse gjengitt av Reuters etter avlysningen av konsertene i Indonesia og Taiwan.

Homofili er forbudt i Malaysia og kan straffes med opptil 20 års fengsel. Det stoppet imidlertid ikke Matty Healy i å kritisere landets politikk på området:

– Jeg gjorde en feil. Da vi booket showene, sjekket jeg det ikke. Jeg ser ikke poenget. Jeg ser ikke poenget ved å invitere The 1975 til et land for så å fortelle oss hvem vi kan ha sex med, sa Healy fra scenen i Kuala Lumpur, og la like godt til at myndighetene var tilbakestående.

The 1975 har samtidig fått kritikk fra sine egne allierte i Malaysias LHBTQ+-miljø som mener det blir enda vanskeligere å være skeiv etter hendelsen under Good Vibes-festivalen.

NME har forsøkt å få en kommentar fra The 1975, foreløpig uten hell.

Kravbrevet ble utstedt den 7. august. Det vil si at bandet kun har fire dager på seg til å bestemme seg for om de vil betale beløpet, eller la saken gå til retten i England.

