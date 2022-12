DØD: Martin Duffy til venstre er død. Her sammen med Primal Scream-kollega Gary «Mani» Mounfield

Primal Screams keyboardist død

Martin Duffy også kjent fra band som Charlatans, The Chavs og Felt er død. Han ble 55 år gammel

Det skriver The Guardian.

Duffy ble 55 år gammel. Det er hans tidligere bandkollega Tim Burgess som bekrefter dødsfallet overfor den britiske avisen.

Duffy er best kjent fra gruppen Primal Screams. Burgess betegner dødsfallet som nok et tragisk tap på sin Twitter-konto.

– Det var en glede å være sammen med ham, skriver Burgess videre.

Nyheten om dødsfallet kommer kort tid etter at de ble kjent at Terry Hall, frontfigur i The Specials er død.

– Nok en trist nyhet, skriver Tim Burgess.

Duffy vokste opp i Birmingham og ble medlem av gruppen Felt allerede som 16 åring.