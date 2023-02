DØD: Burt Bacharach døde i sitt hjem i Los Angeles onsdag.

Burt Bacharach er død

Den legendariske komponisten Burt Bacharach er død. Han ble 94 år gammel.

Det melder nyhetsbyrået AP.

Han døde i sitt hjem i Los Angeles onsdag. Ifølge New York Times dølde han av naturlige årsaker.

Bacharach, som blant annet komponerte «Walk On By» og «Do You Know The Way to San José» vant også en Oscar for musikken sin. Det var i 1969 for filmusikken til «Butch Cassidy and The Sundance Kid».

Han har opp gjennom årene komponert hundrevis av populære melodier. Andre kjente melodier er «Raindrops Keep Falling on My Head» og «I say a little prayer». Sangene hans er opp gjennom årene blitt tolket av over tusen forskjellige artister på plate.

Han samarbeidet med forskjellige tekstforforfattere opp gjennom årene. Men det er sammen med tekstforfatteren Hal David at Burt Bacharach skrev sine største og mest velkjente sanger. Låtene deres har blitt covret av artister som The Beatles, Tom Jones, Aretha Franklin, The Carpenters og Dusty Springfield. Opp gjennom årene har den kjente komponisten iogså samarbeidet tett med Dionne Warwick.

Elvis Costello er en annen som har samarbeidet tett med Burt Bacharach.

Bacharach var gift fire ganger. Første gang med Paula Stewart fra 1953 til 1958. Sammen med Angie Dickinson som var hans andre kone, fikk Bacharach tre barn.

Ifølge den amerikanske avisen New York Post etterlater Bacharach seg tre barn som fortsatt er i livet. Hans fjerde barn, en datter, tok sitt eget liv 40 år gammel i 2007. Komponisten etterlater seg også sin fjerne kone Jane Hansen som han giftet seg med 1993.