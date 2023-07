STJERNE: Britney Spears har siden hennes gjennombrudd i 1999 vært en av verdens mest kjente artister.

Will.i.am om nytt Britney-samarbeid: − Jeg ser det samme lyset

Will.i.am (48) kom i dag ut med ny sang med Britney Spears (41). Nå hyller han popprinsessen, og sier han ser «den samme» Britney som før.

Kortversjonen Will.i.am og Britney Spears slipper ny sang, «Mind Your Business».

Dette markerer gjenforeningen til artistene etter deres siste samarbeid i 2013 med hitlåten «Scream & Shout».

Will.i.am uttaler i et intervju med CBS Mornings at han ser det samme lyset, gleden, kjærligheten og lidenskapen hos Spears som før.

Dette er den andre sangen Spears gir ut siden hun ble frigjort fra farens vergemål.

Will.i.am har støttet Spears gjennom hennes kamp for frigjøring fra vergemålet, viser seg som både en fan, venn og støttespiller.

Fans viser seg generelt fornøyde med gjenforeningen, mens noen mener at Spears ikke høres ut som seg selv i den nye sangen. Vis mer

Sist gang de to artistene samarbeidet, var i 2013 med sangen «Scream & Shout».

Sangen ble en massiv suksess med den ikoniske linjen: «You are now rocking with, Will.i.am and Britney bitch».

Gjenforeningen har føltes som gamle dager for Will.i.am, forteller han til CBS Mornings.

– Jeg ser det samme lyset, den samme gleden, den samme kjærligheten og lidenskapen, sier artisten om Sprears.

WILL. I. AM: Artisten, med det fulle navnet William James Adams Jr., har samarbeidet med flere store artister opp gjennom tidene.

Sangen heter «Mind Your Business» og ble sluppet i dag.

Til tross for at det er over ti år siden sist samarbeid, fortalte «Black Eyed Peas»-frontfiguren at det føltes «som før».

– Musikk er terapi for mange mennesker; folk som lager musikk, folk som hører på musikk. Dans er terapi for mange mennesker; folk som lager musikk, folk som hører på musikk, sier han og legger til:

– Når du har den forbindelsen med musikk, rytme, sang, melodi, harmoni og du uttrykker deg selv gjennom det, hjelper det deg med alt du går gjennom. Hver gang jeg ser henne danse på Instagram, lyser jeg opp fordi jeg ser hvor mye hun elsker musikk.

Britney Spears har de siste årene kjempet for å bli fri fra vergemålet til faren, Jamie Spears.

Dette blir den andre sangen popprinsessen gir ut siden verge-saken, etter sitt comeback med artisten Elton John.

Will.i.am fikk i intervjuet med CBS Mornings spørsmål om hvordan samarbeidet ble til.

– Jeg har vært en fan, en venn og en tilhenger av Britney gjennom årene.

– En støttespiller på den måten at jeg går ut og hører på musikken hennes, en støttespiller som er der for å hjelpe henne gjennom tidene hvor hun kjempet for sin frigjøring. Hun er en fantastisk person.

Første samarbeid mellom de to var i 2011 med sangen «Big Fat Bass».

Will.i.am hintet tidligere denne uken på sosiale medier om et nytt samarbeid, noe han bekreftet dager senere.

I kommentarfeltet til artisten og produsenten, var flere av fansen tydeligvis fornøyde med samarbeidet.

En kommenterte «jeg hyperventilerer», mens en annen skrev «den ikoniske gjenforeningen vi alle har ventet på».

Andre var mer kritiske til sangen, og kommenterte at Spears ikke hørtes ut som seg selv:

«Har dere bare plukket frem fraser fra de gamle sangene hennes og limt dem inn i dette? Kanskje du brukte en Britney-imitator? AI?»

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post