SUPERSTJERNE: Selena Gomez, her i Hollywood i juni.

Selena Gomez bryter tausheten etter Hailey Biebers «snakke ut»-intervju

Hailey Bieber (25) mener hun har fått skylden for at det ble slutt mellom Justin Bieber (28) og Selena Gomez (30).

Publisert: Nå nettopp

Justin Biebers modellkone fikk stor oppmerksomhet da hun lot seg intervjue i podkasten «Call Your Daddy» tidligere denne uken.

I over en time brettet Hayley Bieber ut forholdet med popikonet – og for aller første gang kommenterte – og avviste – hun alle ryktene om hvorvidt hun «stjal» Justin fra popstjernen Selena.

Hailey snakket ut om hvor tungt det har vært å få hat fra Selenas fans, og at hun har gått i terapi.

– Avskyelig

Torsdag kveld norsk tid kom Selena på banen. Uten å nevne hverken Haileys eller Justins navn, gikk Selena live på TikTok med et kortfattet, men tydelig budskap.

– Jeg tror at noen av de tingene jeg ikke engang trenger å bli gjort oppmerksom på, er ondsinnet og avskyelig. Og det er ikke rettferdig. Ingen skal noensinne bli snakket til på den måten jeg har sett, uttalte Selena.

ELLE er blant mediene som siterer fra livesendingen.

Sangeren og skuespilleren la til at hun synes det er «ironisk» at hun nå har lansert noe som handler om vennlige ord, og sikter til sin nye sminkekolleksjon Rare Beauty’s Kind Words.

– For det er akkurat det jeg ønsker. Rett og slett. Hvis du støtter Rare, kan jeg ikke få takket deg nok. Men du vet at du samtidig representerer hva det står for, og ord betyr noe.

STJERNEMODELL: Hailey Bieber på moteshow i Paris tidligere denne uken.

Selena, som har over 43 millioner følgere på TikTok, la til at hun håper at folk skjønner at «dette er viktigere enn alt annet».

– Tusen takk for at dere hørte på meg, sa 30-åringen og presiserte at hun «setter pris på all kjærlighet».

Hailey fortalte i podkasten at hun og Selena har snakket sammen – også etter at hun og Justin giftet seg for fire år siden.

– Skylder meg ingenting

Podkastvertinne Alex Cooper (28) spurte Selena Gomez om hun har ønsket at Selena selv skal ta til motmæle mot egne fans og forklare at situasjonen ikke var sånn som mange har antatt, nemlig at Hailey innledet et forhold til Justin mens han var sammen med Selena.

Hailey svarte at «det selvsagt hadde vært fint», men at det ikke var noe hun forventet.

– Hun skylder meg ingenting, sa Hailey – som forsikret at hun har stor respekt for ektemannens eks.

GIFT: Justin Bieber og Hailey Bieber på en premiere i New York 14. september.

Justin var sammen med Selena fra 2011 til 2018. Sammen skapte de store overskrifter med sitt turbulente «av og på»-forhold.

Det kom som en stor overraskelse på Bieber-fansen da han i 2018 giftet seg med Hailey, som da het Baldwin til etternavn.

Tilbakeblikk på da 16 år gamle Justin og 18 år gamle Selena første gang viste seg sammen offentlig som par for 11 år siden: