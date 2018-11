Spice Girls gjenforenes - igjen

Popgruppen Spice Girls er klare for comeback igjen. Denne gangen skal de på turné i Storbritannia, uten Victoria Beckham.

Spice Girls-fansen har ventet i spenning etter at Sky News tidligere mandag meldte at jentegruppen skulle komme med en stor nyhet kl. 15 lokal tid, altså kl. 16 norsk tid. Det ble raskt spådd at det dreide seg om en stor stadionturné i 2019.

Og meldingen om turnéen kom, med et aldri så lite innslag av selvironi. De fire medlemmene - altså uten Victoria Beckham - har lagt ut en video der de annonserer turné i Storbritannia, informerer om billettsalg og «krangler» om hva de skulle ha på seg.

– Vi kan ikke begynne å krangle nå hvis vi skal på turné, sier Melanie C i videoen.

Emma Bunton (42) skal ha uttalt under et radiointervju med «Heart»-vert Jamie Theakston at «alt vil bli kunngjort i sosiale medier kl. 15».

– Jeg er så spent. Jeg vil spre nyheten. Det vil bli helt fantastisk, skal Bunton, også kalt «Baby Spice», opprømt ha hintet.

Spice Girls har det siste døgnet lansert en helt ny Instagram-konto , der de har postet en rekke bilder fra bandets glansdager, og hvor de varsler en slags nedtelling til noe. På profilbildet er det imidlertid kun fire medlemmer som figurerer. Victoria Beckham (44) glimrer med sitt fravær. Det fikk pressen til å konkludere med at hun ikke skal være med på gjenforeningen.

Sky News skriver at Victoria har fullt opp med sin designvirksomhet og ikke tid til å legge ut på turné. Det bekrefter fru Beckham selv på sin egen Instagramkonto, der hun likevel skryter av den fantastiske tiden hun hadde med sine venninner i Spice Girls.

Rykter

Allerede tidlig i vår skrev VG at Spice Girls angivelig skulle gjenforenes i løpet av året – for første gang siden 2012.

De britiske krydderentene har ikke samarbeidet siden musikalen «Viva Forever» i 2012, en oppsetning som ble totalslaktet av kritikerne, og som endte i et pengesluk. Forrige gjenforening fant sted i 2007. I januar året etter var det bråstopp igjen.

De fem skal ifølge The Sun ha blitt tilbudt 10 millioner pund hver, altså over 100 millioner kroner. «Idol»-sjef Simon Fuller (58) skal ha vært en viktig primus motor. Helt siden i vår har britiske medier sagt at Victoria har vært mest motvillig, men at hun skal ha fått forsikringer om at hun ikke trengte å synge live dersom hun ble med.

Mel B (43) hintet på Instagram for fire dager siden – under Halloween – at Victoria Beckham ikke skulle være med på den ryktede gjenforeningen. Hun og en venn stilte i Beckham-kostymer, Mel B med en maske av Victoria og et skilt med «Jeg skal ikke være med på turné ».

Emma, Mel B og Geri Horner (tidligere Halliwell) gikk sammen om en trio i 2016 for å feire 20-årsjubileet for Spice Girls, men alle har ikke vært samlet på ordentlig på over seks år.

Victoria instagrammet selv et bilde av alle jentene sammen i en privat setting februar i år. « Elsker jentene mine », skrev hun.

Jentegruppa så dagens lys i 1994 og fikk sin største massive internasjonale hit to år senere med «Wannabe». I 1998 valgte Geri (46) å forlate popkvintetten, og i 2000 kunngjorde medlemmene at de tok pause på ubestemt tid for å satse individuelt.