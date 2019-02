JAKTER PÅ HIT: Sigrid Solbakk Raabe, her under konsert på fotballstadion i hjembyen Ålesund. Foto: NTB SCANPIX

Sigrid Solbakk Raabes singel sliter på hitlistene

«Don’t Feel Like Crying» slår ikke an verken i Norge eller Storbritannia.

Om en måned slipper Sigrid (22) sitt debutalbum, etter to år med mange oppturer nasjonalt og internasjonalt.

Oppkjøringen til platen går imidlertid trått, etter resultatene på hitlistene å dømme.

Storbritannia har karrieremessig blitt noe av et hjemland nummer to for Sigrid. Men interessen for «Don’t Feel Like Crying» er laber der.

Forrige fredag gikk singelen inn på 82. plass på den offisielle britiske hitlisten. Nå har den falt ut av topp 100 – kun et år etter at Sigrid tok «Strangers» til 10. plass på samme prestisjetunge liste.

Heller ikke i Norge tar den nye singelen av. Den gikk inn på 22. plass på VG-lista forrige fredag, men er ute av topp 40 nå. Tidligere har Sigrid nådd 6. plass med «Strangers» og 12. plass med «Sucker Punch».

Trenger en hit

Venneløs er Sigrid dog ikke. På to uker har «Don’t Feel Like Crying» fått tre millioner avspillinger på Spotify .

«Strangers» er hennes mest populære sang på streamingtjenesten, med 66 millioner avspillinger. «Don’t Kill My Vibe» og «Plot Twist» har begge litt over 40 millioner, mens både «High Five» og Leonard Cohen-coveren «Everybody Knows» har 23 millioner.

Det britiske musikknettstedet Popjustice, som tar listepop på alvor, mener at Sigrid trenger en hit nå.

– Spotify-tallene forteller en urovekkende historie om Sigrid, som gjør en stor entré og bygger seg opp gjennom 2017, før hun gradvis mister lytternes interesse, skriver de.

Popjustice stiller seg ikke negative til «Don’t Feel Like Crying», men påpeker også:

– Det er mindre Sigrid i denne sangen enn det var i låtene som gjorde folk spent på henne for to år siden.