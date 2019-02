TAR AVSTAND: Jenny Lewis har jobbet med Ryan Adams i en årrekke, men sier hun støtter kvinnene som anklager ham. Foto: NTB SCANPIX

Ryan Adams’ musikalske partnere vender ham ryggen

Gitaristen hans «frykter for familiens sikkerhet», men føler han bør si i fra likevel.

Publisert: 19.02.19 01:34







Ryan Adams (44) er i hardt vær etter at New York Times publiserte en artikkel hvor syv kvinner fortalte om rockartistens misbruk av dem.

Videre har FBI innledet etterforskning av seksuell kontakt online som skal ha funnet sted mellom Adams og en jente som var 14 da dette skal ha begynt.

Nå har Adams-gitarist Todd Wisenbaker bestemt seg for å ta bladet fra munnen, og postet en melding om ham på Instagram.

– Noen ganger valgte jeg å tro hans vanvittige versjon av virkeligheten, fordi det var lettere enn å tro at noen ville være kapable til å være slikt et monster. Det er kvalmende og pinlig, skriver Wisenbaker, riktignok uten å referere hva Adams skal ha fortalt ham.

– Jeg har nå skjønt at så å si alt han har sagt til meg har vært løgn etter løgn etter løgn, mener gitaristen, og legger til at Adams har forklaringer og unnskyldninger «for alt mulig».

Storm av dritt

Han forteller videre at han tidligere har bedt Adams oppsøke hjelp, og at Adams skal ha bedt om hjelp selv.

– Jeg tror på tilgivelse, forløsning og helbredelse, men livet mitt har nå blitt en komplett storm av dritt på grunn av en annens vrangforestillinger. Jeg har ikke hatt lyst til å si noe fordi jeg frykter for min families sikkerhet, men jeg innser at jeg har et ansvar for å si i fra. Kvinnene som har stått frem er så modige at ord ikke strekker til, konkluderer Wisenbaker.

Adams skulle etter planen slippe tre plater i 2019. Disse planene skal nå være lagt på is av plateselskapet Universal.

En plate han deltar på, som skal komme ut etter planen, er det kommende soloalbumet fra Rilo Kiley-vokalist Jenny Lewis. Det har Adams produsert.

– Jeg er dypt rystet av Ryan Adams’ påståtte oppførsel. Selv om jeg og han hadde et profesjonelt samarbeid, stiller jeg meg i solidaritet bak kvinnene som har stått frem, skriver hun på Twitter.