HÅNDHILSTE: Meghan Markle og Sigrid. Foto: NTB SCANPIX

Meghan Markle hilste på Sigrid Solbakk Raabe

MUSIKK 2018-11-20T14:05:52Z

Mandag kveld var den norske popstjernen og hertuginnen av Sussex i samme båt.

Publisert: 20.11.18 15:05 Oppdatert: 20.11.18 15:37

Begge var nemlig på Royal Variety Performance for første gang – Sigrid som utøvende artist, Meghan Markle som showets høye beskytter.

Royal Variety Performance er en årlig veldedighetskonsert, som alltid har representanter fra det britiske kongehuset til stede.

I år tok prins Harry, som var der for annen gang, med seg sin gravide kone til begivenheten.

En video postet av en Sigrid-fan på Instagram viser at stemningen mellom Sigrid og hertuginnen så ut til å være tipp-topp.

Gjennombrudd

Konserten vises på britisk TV i desember. Rundt fem millioner pleier å se den.

Sigrid Solbakk Raabe (22) har fått solid fotfeste i det britiske popmarkedet. Året startet med at hun ble utropt til den nye artisten BBC hadde mest tro på i 2018. Singelen «Strangers» gikk til 10. plass på den offisielle britiske hitlisten kort tid etter.

I sommer gjorde sunnmørsjenta det bra på festivalfronten, og nylig gjennomførte hun en turné i Storbritannia som ble møtt med strålende anmeldelser, blant annet i The Independent .

Turneen endte i et utsolgt London-show med 5000 tilskuere; et oppsiktsvekkende tall for en norsk artist som ennå ikke har et album ute.