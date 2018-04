IMPONERT: Aurora Aksnes blir blir både enkelt suggererende og uutgrunnelig klok, skriver VGs anmelder, som er full av lovord om Auroras siste verk. Foto: Morgan Hill-Murphy

Musikkanmeldelse: Løvenes dronning

Publisert: 16.04.18 20:06

Til og med likestilling blir en dans i Auroras nye singel.

Artist: Aurora

Låt: «Queendom» (Petroleum Records)

Det er noe usigelig gledelig over Aurora Aksnes ’ første bit fra det som ikke høres ut til å bli det særlig vanskelige andrealbumet. En hjerneklistrende, villfengende highlife-sak som strømmer over av musikalske Løvenes Konge-henspillinger. Fordi den har et grep av håp som i alle andre sammenhenger ville virket naivt. Men som her blir både oppriktig og viktig.

«Queendom» har allerede versert en stund i ulike, relativt offisielle versjoner på YouTube. Senest i en ganske så takknemlig en fra Coachella (ble vel litt glemt i alt Beyonce-mylderet). Man skulle ikke tro at livsenergien fra scenen klarte å omdanne seg til studiovarme.

Likefullt har denne innspilte versjonen utrolig nok videreført den elektronisk energien og medrivende optimismen. Og gjort den enda mer besnærende.

Fylt av Aurora-kjennemerker som vokal som tar samtlige 360 grader av stereobildet i bruk, rytmer som gjerne vil bevege både himmel og jord og signaturord som «warrior». Produksjonen er luftigere, mer åpen og mindre anspent enn det debuten til tider kunne bære preg av.

Begrepet er ikke noe nytt i seg selv. Direkte oversatt et dronningrike. Blant annet har et Haddy N’jie-assosierte kvinnelig artistkollektiv holdt det gående i snart 20 år under dette navnet. Med den lette og åpne bruken her kan kanskje bidra til at det får en større og dypere betydning, og i seg selv blir en bevegelse. Slik at de som velger og våger å skille seg ut fortsetter å gjøre akkurat det, og de som føler seg tråkket på, kan klare å reise seg.

Så kan de som av en eller annen sinnssyk grunn får eksem av feminisme, likestilling og kjønnsnøytralitet fortsette å klø seg. Det kommer til ikke til å hjelpe.

Den framstår rett og slett som en modnere versjon av Aurora. Selvsagt er det samtidig pop, og må forstås som akkurat dét. Det er ikke et tungt politisk manifest som spres ut her. «Queendom» er derimot en mer dansbar, vel så bevegelig, mye mer reflektert og samtidig gøyal Aurora. Den har en positiv kampvilje over seg; en grunntone som mest av alt får låten til å vokse seg mye mer kraftfull enn det den nye Highasakite-låten «Out of Order» klarer. I stedet er det Aurora Aksnes som både blir enkelt suggererende og uutgrunnelig klok.

Og ikke minst like vanskelig å glemme som det fantastiske coverbildet.

