Vassendgutane-Sindre svarer på kritikken: Vi er et festband

Sindre Aam synes det er helt i orden at den unge musikeren Jon Olav Sandal tar til motmæle mot hans #metoo-låt. Og han er enig i mye av hva Urørt-vinneren skriver.

Jon Olav Sandal, også han fra Ørsta hvor Vassendgutane kommer fra, har skrevet leserinnlegg i VG i dag. Han tar til motmæle mot det populære festbandet Vassendgutanes låt #metoo, hvor de blant annet synger:

Du skal faen ikke prøve deg / du skal ikke bestøve meg, du /ikke sjå på / ikkje ta på / og ikje prøv deg bakfra”

Innlegget ble først publisert i lokalavisen Framtida.no

Sandal skriver at han blir flau over låta, og vil vise at ikke alle fra Ørsta har de samme holdningene:

Jeg synes ikke at #MeToo har gått for langt. Bevegelsen bør heller ikke stoppe opp før samfunnet viser tydelig at å bruke maktposisjoner til utnytting/trakassering av andre ikke er greit.

Vassendgutane-sjef og låtskriver Sindre Aam har ingenting i mot å få leserinnlegg mot låten sin. Han har ingen kommentarer til teksten, men er helt enig med sambygdingen sin om at å bruke maktposisjoner til utnytting og trakassering ikke er greit.

– Det var en bra debatt i utgangspunktet, når den tok for seg voldtekter og folk som bruker makt på feil måte. Det var flott. Ingen liker at folk blir dårlig behandlet sier Aam til VG.

Han mener imidlertid debatten etter hvert «bikka over» og at det ikke lenger ble forskjell på stort og smått.

– Da er det greit å lage litt humor. Det er ikke så alvorlig alt som foregår. Vi er et festband, understreker han.

Aam tror folk ser litt annerledes på hele sakskomplekset på bygda enn i kulturkretser i storbyene.

– Folk har opplevd både det ene og andre uten at det har ødelagt livene deres.

Aam sier han utelukkende har fått gode tilbakemeldinger på låten, og mange kommer bort til han og sier han burde «dratt på» enda mer i teksten.

Ville du sagt fra hvis du hadde sett tafsing blant publikum under deres konserter?

– Ja, selvsagt! Men det har vi aldri sett. Blant vanlige folk ordner dette seg av seg selv. Det er nok et større problem i politikken, humrer han.

Han sier låten har fått et publikum i alle aldre, også blant de helt unge.

– Vi spilte den for 500 russ i Selbu mandag, da sang hele gjengen med, kvinner og menn!