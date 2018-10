BURSDAGSFEIRING: Fanny Andersen delte dette bildet da hun fylte 23. Foto: PRIVAT/INSTAGRAM

Fanny Andersen får feminist-støtte for «drøyt» image

Artisten satser på å være «drøy og ufiltrert»; får tommel opp fra redaktøren i Fett og en leder i Kvinnegruppa Ottar.

Tidligere blogger Fanny Andersen (23) skapte et visst oppstuss da hun fikk med seg Sophie Elise Isachsen på jenteklining i videoen til sangen «Kids» for snart to år siden.

I kjølvannet av dette stod hun frem som bifil . Hun er også kjent som venninne av popkometene Astrid Smeplass og Julie Bergan .

Målt mot de ovennevnte popstjernene går imidlertid Andersen noen hakk lengre i eksponeringen av seg selv.

I en sak om image i Universitas tidligere i år gjorde hun det klart at hun vil være «drøy og ufiltrert». Bildet øverst i denne saken er ikke det dristigste man finner på Andersens Instagram .

– Jeg har alltid vært for «free the nipple» , sier hun til VG nå.

– Jeg synes ikke at folk skal poste porno, men ellers må da jenter få vise akkurat det samme som gutter?

Andersen er trygg på at hun ville postet slike bilder selv om hun ikke var popartist. Og hun synes det er langt fra gamle tiders «puppepop»-ikoner som Samantha Fox til det hun selv driver med.

Roser Rihanna

– Fox’ fremtoning var mer preget av at seksualiteten var det hun hadde og det hun spilte på. Nå handler det mer om at man vil ha frihet som jente, og at seksualiteten vår ikke er det vi trenger å «spille på» for å komme oss opp og frem, slik man kanskje har blitt fortalt fra tidlig alder av.

23-åringen viser til Rihanna som et eksempel på hvordan det skal gjøres.

– Rihanna er en businessdame uten like, hun er smart og gjør det hun har lyst til. Men om hun ikke føler for å ha på seg BH, tar hun den ikke på. Og det er et valg vi burde få ta selv. Det burde ikke være samfunnet som forteller oss at vi må ha på BH, at vi må skjule nipler.

Katarina Storalm er Oslo-leder for Kvinnegruppa Ottar , som i lang tid har kjempet hardt mot «pornokultur», også i popmusikken. Hun sier hun ikke blir opprørt av Andersens bilder eller image.

– Nakenhet er ikke automatisk pornokultur. Brystvortene er en del av kroppen som burde avdramatiseres helt. Det burde ikke bli noe spetakkel av at kvinner har bryster eller brystvorter, eller at disse noen ganger er synlige, sier Storalm til VG.

Hanne Linn Skogvang er redaktør i det feministiske magasinet Fett. Hun påpeker at nakenhet i kunsten lenge har vært diskutert blant feminister.

Mot moralisering

– Mange artister av ulike kjønn har i mange tiår brukt sin egen kropp til å protestere mot trange normer. Ofte er det jo nettopp kroppen som er grunnlaget for diskriminering, enten det gjelder hudfarge, eller hvilke kjønnsorganer de besitter. Da er det også naturlig for noen å ta utgangspunkt i nettopp den for å protestere, sier Skogvang.

– Så vil kanskje noen være uenig i om dette er veien til frigjøring, men det er et åpent spørsmål for min del.

Fett-redaktøren sier at hun stadig får spørsmål fra medier om synspunkter på kjente og halvkjente kvinners Instagram-bilder.

– Denne gangen velger jeg å svare, fordi det virker som et bevisst prosjekt fra artistens side. Jeg mener at det ikke er feminismens jobb å moralisere over hvordan kvinner portretterer seg selv i sosiale medier.

Pengeproblematikk

Bildet øverst i denne saken ble tatt på Fanny Andersens bursdagsfest tidligere i år. Pengesedlene hun poserer på er rekvisitter fra videoen til den nye singelen «Dollar Signs».

– Leiligheten min badet i «Fanny dollars», ler hun.

Moralen i videoen er mer alvorlig. Konseptet er ifølge Andersen å måtte gi bort synssansen for å få ubegrenset med penger.

– Da gir du fra deg det som gjør at du kan se alt du har kjøpt. Hadde folk gått så langt i virkeligheten? Betyr penger så mye? Jeg synes tanken er veldig spennende. Realiteten er at for mange er penger viktigst.