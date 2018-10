KJÆRT BARN: Kanye West, her på MTV Music Awards i 2016. Foto: Eduardo Munoz / REUTERS

Kanye West endrer navn til Ye

Rapperen har endret navnet sitt på Twitter og Instagram, og kaller seg nå bare «Ye».

Endringen kom i forkant av Kanye Wests opptreden på «Saturday Night Live»-sesongpremieren lørdag, der Matt Damon stilte som Brett Kavanugh i en sketsj basert på høringen i Senatets justiskomité.

På Twitter skrev rapperen: «Vesenet tidligere kjent som Kanye West. Jeg er YE».

Ifølge BBC har Kim Kardashian Wests mann lenge hatt Ye som kallenavn. Han brukte det også som tittel på sitt åttende album som kom i juni.

West har tidligere også sagt at ordet har religiøs betydning for ham.

– Jeg mener «ye» er det hyppigst brukte ordet i bibelen, og i bibelen betyr det «you» (you på engelsk betyr både du og dere, journ. anm). Så jeg er deg, jeg er oss, det er oss, sa han da han snakket om albumtittelen med radiovert Big Boy tidligere i år.

– Det gikk fra Kanye, som betyr den eneste, til bare Ye – det gjenspeiler det gode, det dårlige, det forvirrede, alt i oss. Albumet gjenspeiler hvem vi er.

På «Saturday Night Live» stilte West i en «Make America Great Again»-caps og etter at showet var over snakket han til publikum om sin støtte til president Donald Trump, ifølge Variety .

Rapperen delte også et bilde av seg selv i den samme capsen senere på kvelden, og skrev at den representerte «godhet og et USA i ferd med å bli helt igjen.»

Trump selv tvitret om «SNL» søndag. Der sa han at han ikke ser på programmet selv om han har vært vert for dem tidligere. Han skrev at det ikke lenger «er morsomt, har talent eller sjarm.» Men Trump trakk fram Kanye West og sa at han var «great» i programmet og ledet an.

Det vites ikke om Kanye West formelt har byttet navn til Ye.