POPHELTER: F.v. Shane Filan, Mark Feehily, Nucky Byrne og Kian Egan, her på et bilde fra noen år siden. Foto: Sony BMG

Westlife bekrefter comeback

MUSIKK 2018-10-04T07:37:16Z

Boybandet gjenoppstår med nytt album og omfattende turné.

Publisert: 04.10.18 09:37 Oppdatert: 04.10.18 09:48

Seks år er gått siden de irske popheltene knuste fansen med nyheten om at bandet skulle legges ned . Men nå kan tilhengerne glede seg.

Westlife har vært i studio og spilt inn et nytt album, og de har inngått ny avtale med Universal Records, melder Daily Mail , The Independent og andre britiske aviser.

Bekreftelsen kommer fra bandet selv i en ny, kort video, der gutta smiler og sier: «Hei, vi er Westlife», etterfulgt av teksten «Ny musikk. Ny turné»:

Westlife hadde fem medlemmer helt til 2004, da Brian McFadden (38) valgte å slutte til fordel for en solokarriere.

Brian McFadden : – Hatet Westlife-livet

McFadden glimrer med sitt fravær når Shane Filan (39), Kian Egan (38), Nicky Byrne (39) og Mark Feehily (38) nå slår seg sammen igjen.

– Vi har savnet hverandre veldig, og vi har savnet det å stå på scenen sammen foran all fansen vår. Så vi ses snart, sier Filan til The Sun .

– Nå har vi ny musikk vi ønsker å spre over hele verden. I tiden som har gått, har vi innsett hvor mye Westlife har betydd for både fansen og oss selv, legger han til.

Bandet planlegger en stor stadion-turné, men hvilke steder som får besøk, er ennå ikke kunngjort. Men alt skal skje i 2019.

På Twitter er fansen i lykkerus og mange skriver at de nesten ikke tør å tro at det er sant.

Det spekuleres på om pop-kometen Ed Sheeran (27) har skrevet Westlifes comeback-singel, men det er ikke bekreftet.

Westlife besøkte Norge flere ganger og kan skilte med et platesalg her til lands på flere hundre tusen eksemplarer.

I løpet av de 14 årene de var aktive sammen, ga Westlife ut 11 album, hvor syv av dem klatret til topps på lista i Storbritannia. Boybandet kan skryte av å ha hatt 26 topp ti-hits på hjemmebane siden starten i 1998.

Blant de mest kjente låtene er «I Wanna Grow Old With You», «Flying Without Wings», «If I Let You Go», «Swar It Again» og «Queen Of My Heart».