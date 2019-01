I MEDVIND: Sigrid, her på scenen i Berlin sist høst. Foto: GETTY IMAGES

Official Charts Company forsvarer Sigrid Solbakk Raabe

Selv den britiske hitlisten synes at Sigrids «Sucker Punch» burde vært på den britiske hitlisten.

Sigrid Solbakk Raabe (22) fikk et stort gjennombrudd i Storbritannia i 2018. Året startet med at hun vant BBCs kåring av ferske artister de hadde tro på, og kort tid etter gikk singelen «Strangers» til 10. plass på den britiske hitlisten.

Sigrid fulgte opp med en rekke utsolgte konserter i popmusikkens hjemland, og fylte O2 Brixton Academy i London – en bragd for de fleste artister, ikke minst for en norsk sådan som ennå ikke har gitt ut et album.

I oktober slapp hun singelen «Sucker Punch» – som høstet stående ovasjoner fra kritikere, og er dels forfattet av den amerikanske hitmaskinen Emily Warren.

Men interessen fra publikum har vært lunken, målt mot Sigrids tidligere bragder.

En av de store

Per nå har «Sucker Punch» 7,5 millioner avspillinger på Spotify, mens «Strangers» har 65 millioner.

Førstnevnte har altså ca. 2,5 millioner per måned, sistnevnte ca. 4,6 millioner.

«Sucker Punch» måtte se langt etter en plassering på britiske Topp 40 – og det synes selv Official Charts Company, som utarbeider hitlisten, er for ille.

De har laget en liste med «40 store låter som bommet på Topp 40 i 2018» – og der figurerer «Sucker Punch», sammen med sanger fra blant andre Taylor Swift, Demi Lovato, Troye Sivan og Ariana Grande.

– Kampen om Topp 40 er knallhard, og selv etablerte artister havner ute i kulden til tider, skriver Official Chart Company.

– Å ikke komme inn på Topp 40 er ikke noe man bør ta personlig – det betyr ikke at låten er dårlig eller at artisten ikke har jobbet hardt nok, det er tusenvis av faktorer involvert, heter det videre.

Store forventninger

Sigrid viser da heller ingen tegn til å la singelens begrensede suksess affektere henne.

«Sucker Punch» har fått fast plass som åpningslåt på konsertene hennes, og blir tittelspor på albumet hun slipper 1. mars.

Og det albumet er allerede utropt til et av årets mest imøtesette av det amerikanske musikkbransjebladet Billboard .

På den listen figurerer Sigrids debut sammen med forventede plater fra blant andre Rihanna, Kanye West, Cardi B, Solange, Ariana Grande, Lana Del Rey, The 1975, Madonna og The Weeknd.

– Hvis du slår sammen hennes to EP’er og singler som «Strangers» og «Sucker Punch», så har Sigrid egentlig laget en av de mest imponerende popdebutene de siste par årene allerede – så forventningene er så visst høye for hennes faktiske debut, skriver Billboard, og roser sunnmøringen for følsom vokal og overraskende, mektige refrenger.