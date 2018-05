Fyllekjøringstiltale: Norsk artist kjørte inn i biler midt på dagen

Publisert: 09.05.18 11:31

En etablert norsk artist i 30-årene hadde 2,22 i promille to timer etter at hun kjørte inn i en eller flere biler i Oslo sentrum i fjor høst, ifølge en tiltale fra Oslo tingrett.

Ifølge tiltalen kjørte hun i beruset tilstand i Bernt Ankers gate i Oslo cirka klokken 13.25 fredag 29. september i fjor.

Påtalemyndigheten mener hun kjørte inn i en eller flere biler på stedet slik at oppsto materielle skader på bilene.

Blodprøven som ble tatt av henne to timer etter kjøringen viste 2,22 promille.

Kvinnen er også tiltalt for forulempning av offentlig tjenestemann etter at hun skal ha ropt til to politibetjenter som skulle ta blodprøve av henne på politihuset. Ifølge tiltalen skrek og kjeftet hun på den ene av dem og satte seg kraftig til motverge.

VG har vært i kontakt med artistens manager, som opplyser at de er uenige i tiltalen.

– Det er tatt ut tiltalebeslutning og vi mener på bakgrunn av sakens grunnlag er bevist utover enhver rimelig tvil at hun er skyldig, sier politiadvokat Tone-Anne Stene i Oslo politidistrikt til VG.

Den etablerte artisten har gjennom flere år vært synlig i norsk offentlighet, og har figurert på hitlistene både i Norge og i utlandet. Hun har også flere ganger deltatt i populære musikkonkurranser.

Artisten må møte i Oslo tingrett 24. mai. Påtalemyndigheten kommer til å legge ned påstand om tap av førerretten.

