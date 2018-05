GULLGUTT: Kurt Nilsen har blitt Norges store julestjerne gjennom sine årlige juleturneer. Innbringende er de også; i fjor hadde han en omsetning på nesten 13 millioner kroner og et overskudd på godt over ti millioner. Foto: Hansen, Frode

Kurt Nilsen med økonomisk toppår

Publisert: 23.05.18 10:36

Aldri før har sølvstrupen fra Bergen tjent mer penger enn i 2017.

Ferske regnskapstall viser at 39-åringens selskap, Lord Records, i fjor hadde en omsetning på hele 12, 8 millioner kroner, mot 10, 1 millioner kroner året før.

Overskuddet er heller ikke å kimse av og soleklar ny rekord; 10, 4 millioner i pluss viser resultatet før skatt. Det samme tallet for 2016 var 6, 2 millioner kroner.

– Dette resultatet er ene og alene på grunn av publikum som kommer til mine konserter, så tusen, tusen takk til alle dere som gjør at jeg får drive med det jeg liker aller best å gjøre her i livet, sier Kurt Nilsen til VG via sin manager Jan Fredrik Karlsen .

Det er i all hovedsak Kurt Nilsens svært suksessrike juleturneer som er årsaken til de gode tallene. I 2017 trappet han ned mye av konsertvirksomheten og konsentrerte seg om juleturneen, der det ble solgt hele 46.000 billetter, blant annet med ti fulle hus i Grieghallen i Bergen. Kurt Nilsen er nå i ferd med å ta over hegemoniet som hele Norges julestjerne fra sitt bysbarn, Sissel Kyrkjebø.

Etter at han ga ut «Have Yourself A Merry Little Christmas» i 2010, har Kurt Nilsen ligget helt i toppen av Norges offisielle hitliste, VG-lista, hvert eneste år rundt juletider.

– Det var langt utenfor hva vi trodde kom til å skje. Jeg hadde ikke i min villeste fantasi forestilt meg at den skulle bli så populær, og det var ikke meningen at den skulle bli det, sa Kurt Nilsen i et VG-intervju i fjor.

Da var det akkurat klart at «Himmel på jord» fra denne juleplaten topper listen over Norges mest populære julesanger, ifølge bransjeorganisasjonen IFPI.

Billetter til årets juleturné med Kurt Nilsen er allerede i salg. Den starter 24. november i Bergen, der han før jul nok en gang satser på å fylle Grieghallen hele ti ganger.

– Det gjorde vi i fjor, og jeg tror vi gjør det samme i år. Allerede nå er seks av disse konsertene i ferd med å bli utsolgt, opplyser Jan Fredrik Karlsen, som legger til at det ikke vil bli snakk om ekstrakonserter i år, og at Kurt Nilsen i år tar sommerfri fra konsertarenaen.

Foreløpig er det også satt opp to konserter i Oslo Spektrum, en på DnB Arena i Stavanger og en i Håkons Hall på Lillehammer.