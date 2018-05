HÅPEFULLE: Islandske Ari Ólafsson (t.v.) og finske Saara Aalto på scenen under kveldens finale. Kun én gikk videre. Foto: AP

Island floppet i Eurovision Song Contest: Slått ut i semifinalen

Publisert: 08.05.18 23:12

Finland sang seg til finalen for første gang på fire år, men for Island er Eurovision-eventyret ute allerede nå.

Pompøse ballader, uptempo låter og innslag av alt fra hønekakling til opera – tradisjonen tro byr Eurovision Song Contest på et bredt spekter. 19 land kjempet i kveldens semifinale i Altice Arena. Kun 10 av disse kvalifiserte seg til lørdagens store hovedfinale.

Disse klarte brasene og kan gå på scenen igjen lørdag:

Østerrike, Estland, Kypros, Litauen, Israel, Tsjekkia, Bulgaria, Albania, Finland og Irland.

Finland ble lest opp som nest siste heldige deltagerland. Island, derimot, ble aldri ropt opp.

Islandske Mbl.is konkluderer med at Island for fjerde året på rad ikke maktet å synge seg til finalen – til tross for at de mener publikum i salen tok vel imot opptreden:

« Særlig når Ari serverte sitt bredeste smil og sang den høyeste tonen », skriver avisen.

«Håpløst»

VGs anmelder Tor Martin Bøe ga Island og artist Ari Ólafsson på forhånd en skarve ener på terningen, mens Finland ble belønnet med en firer . Førstnevnte ble beskrevet som «naivt, håpløst og hinsides skivebommete», mens anmelderen mener at finske Saara Aalto leverer «et Eurosong-refreng som folk kan kaste seg rundt til på dansegulv i mange år fremover».

Begge odds-konkurrentene til Rybak gikk videre - Israel og Kypros. Aserbajdsjan, Belgia, Hviterussland, Makedonia, Kroatia, Hellas, Armenia og Sveits gikk alle på en smell i kveld og er ute.

Storfavoritten Netta Barzilai sang seg ikke overraskende videre til lørdag. 24-åringen har fått mye oppmerksomhet rundt sin låt «Toy», hvor hun synger om kvinnestyrke, og artisten har toppet bettinglistene helt fra det ble bestemt at hun skulle representere Israel.

« Dette er definitivt den rareste låten som er laget siden Whigfields «Saturday Night »», mener VGs anmelder .

Blant de fire kvinnelige vertinnene for alle finalene er den kjente TV-stjernen Daniela Ruah (34), kjent fra blant annet «NCIS». Hun har base i USA, men har portugisisk opphav.

Alexander Rybak (31) og «That’s How You Write A Song» skal i ilden i den andre semifinalen torsdag. Der møter han både Sverige og Danmark, så TV-seerne kan vente seg skikkelig skandinavisk nervespenn.

