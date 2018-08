NORGESKLAR: Britney Spears, her på scenen i Brighton sist helg. Foto: GETTY IMAGES

Dette tjente Britney Spears i 2017

Publisert: 10.08.18 18:21

Dro inn nesten en halv milliard, viser dokumenter i forbindelse med rettslig disputt om barnebidrag.

Fredag kveld står Britney Spears på scenen i Telenor Arena. Konserten ble raskt utsolgt, og vil dermed føye seg inn i rekken av innbringende aktiviteter for 36-åringen.

Mindre innbringende er hennes pågående juridiske oppgjør med eksmannen Kevin Federline (40), som hun har sønnene Sean Preston (12) og Jayden James (11) med.

Han får per nå over 166.000 kroner i månedlig barnebidrag, men synes det er for lite – og viser blant annet til popstjernens lønnsomme Las Vegas-konserter og den pågående verdensturneen som argumenter for å få mer.

I forbindelse med rettsoppgjøret har Entertainment Tonight fått tak i dokumenter som viser hva Spears tjente og brukte penger på i 2017.

Der kommer det frem at hun hadde en inntekt på over 471 millioner kroner i fjor.

Av utgifter har hun blant annet en drøy million til sin far Jamie Spears, som fortsatt råder over datterens økonomi.

Øvrige faste utgifter som forsikring, måltider, underholdning og klesrens estimeres til 3,2 millioner kroner.

Spiser på McDonalds

Britney har med andre ord en del midler til overs til andre ting hun liker å bruke penger på. Ifølge Entertainment Tonight fremgår det av dokumentene at hun liker å shoppe hos Trader Joe's, Target, Ralphs, Bed Bath & Beyond og Walmart.

Favorittbutikkene hennes skal være Nike, Macy's, TJ Maxx og Old Navy.

Hvor hun foretrekker å spise? Hos Tommy's Burger, Wetzel's Pretzels, Sonic og McDonalds.

Videre trives Britney på AMC-kinoer – og i Disneyland.

Ifølge Entertainment Tonight prøver hun å få en rettslig undersøkelse av hva Kevin Federline faktisk bruker penger på. Han har fire barn i tillegg til de to sønnene han og Spears fikk sammen.

Eksens DJ-karriere skal ifølge nettstedet ikke være nevneverdig innbringende.