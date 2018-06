KOMMER: Lou Bega, her avbildet i hjemlandet Tyskland i 2000. Foto: MICHAEL PROBST / AP

Disse kommer til «We Love The 90s» på Telenor Arena

Publisert: 19.06.18 18:01

MUSIKK 2018-06-19T16:01:39Z

Til neste år blir det «We Love The 90s» kun i Bærum. Blant trekkplastrene er tyske Lou Bega (43), kanadiske Snow (48) og svenske Ace of Base.

Datoen er satt – 27. april 2019 blir det ny festkveld for alle som liker 90-tallsmusikk.

– Dette blir niende året vi arrangerer «We Love The 90s». Vi forventer nok en gang stinn brakk på Telenor Arena, opplyser produsentene for showet, Chris Collings og Thomas Borgvang, til VG.

Nytt for 2019 er at konserten ikke tar turen til Bergen og Stavanger som tidligere. Telenor Arena i Bærum er eneste mulighet til å oppleve 90-tallsfesten på norsk jord.

– Dette gjør vi for å øke budsjettet for ett enkelt show, samtidig som markedet i Bergen og Stavanger kan ha godt av et eller to års pause for å bli mer sultne på å få tilbake showet, melder Collings og Borgvang.

Arrangørduoen har lenge jobbet med å få Snow, kjent for hitlåten «Informer», til å stille. Nå har de lyktes. Darrin Kenneth O'Brien, som er hans egentlige navn, tar turen til Norge for aller første gang. «Informer» lå øverst på den amerikanske Billboard-lista i syv uker. Låten figurerte også som nummer én på VG-lista i seks uker.

Totalt 18 artister går på scenen. Lou Bega, som med «Mambo No 5» toppet VG-lista i åtte uker, kommer. Det samme gjør danske Me & My med hiten «Dub-I-Dub», danske Whigfield med «Saturday Night», amerikanske Reel 2 Real med «I Like To Move It» – og amerikanske The Outhere Brothers med «Boom Boom Boom».

Jamaica-bandet Inner Circle, kjent for reggaelåter som «Sweat (A La La La La Long)» og «Bad Boys», står også på listen. Det gjør også svenskene i Ace of Base, med vokalist Jenny Berggren.

– I år har vi valgt å tenke litt nytt, der vi blander inn mer reggae og rap, i tillegg til noen av de tradisjonelle danceartistene fra 90-tallet, sier arrangørene.

DJ Howard, Dr. Erik, Infinity, Reset, 2 Brothers on The 4th Floor og Twenty 4 Seven dukker også opp på scenen.

«We Love The 90s»- ble første gang gjennomført i 2011. Som navnet røper, tar turneen tar for seg den mest populære eurodance-musikken fra 1990-tallet.

Gjør comeback

Flere av 90-tallsikonene som har gjestet Telenor Arena-showet tidligere, gjør reprise, som Snap!, DJ Sash!, Captain Jack og Haddaway, opplyser arrangørene.

Sistnevnte lå åtte uker på øverst på VG-lista med hiten «What Is Love».

Collings og Borgvang, sistnevnte kjent fra nevnte Reset , har vært produsenter helt siden oppstarten.