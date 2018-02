SNAKKER UT: Quincy Jones. Foto: NTB SCANPIX

Quincy Jones sjokkerer i intervjuer

Publisert: 07.02.18 21:56

MUSIKK 2018-02-07T20:56:54Z

Den 84 år gamle Michael Jackson-produsenten forteller blant annet at han pleide å date Ivanka Trump – for 12 år siden.

Musikklegenden Quincy Jones har de siste dagene vakt oppsikt med historier fra sitt liv.

Først i et intervju med GQ , hvor det blant annet kommer frem at han har 22 kjærester spredt rundt om i verden, alle vesentlig yngre enn ham selv.

Han hevder ellers å ha avvist Marilyn Monroe i sin tid, fordi han ikke syntes noe særlig om hennes «pæreformede» bryster.

Taylor Swift får på sin side unngjelde for ikke å skrive skikkelige låter. Elvis Presley for ikke å kunne synge.

Nå har også magasinet Vulture publisert et lengre intervju med Jones. Der forteller han at han datet Donald Trumps datter Ivanka da han selv var 72 og hun 24.

– Hun hadde de flotteste ben jeg har sett i mitt liv. Feil pappa dog, sier Jones, som synes presidenten er en «crazy motherfucker».

Videre synes Jones at The Beatles var «de verste musikerne i verden»; særlig Paul McCartneys bass- og Ringo Starrs trommespill får gjennomgå.

Mannen som produserte platene «Off The Wall», «Thriller» og «Bad» lar heller ikke Michael Jackson hvile i fred.

– Michael stjal mange sanger. Han var grådig, mener Jones, og viser spesifikt til at Jacksons «Billie Jean» ligner litt for mye på Donna Summers «State Of Independence».

Jones er selv aktuell med en kommende Netflix-dokumentar. Etter de ferske intervjuene å dømme har han rikelig med anekdoter å berette om en rekke av popkulturens største ikoner. For eksempel Marlon Brando.

– Han pulte hva som helst. Hva som helst! Han ville pult en postkasse, forteller Jones, og legger til at Brando skal ha gått til sengs med både forfatter James Baldwin, soulstjernen Marvin Gaye og komikeren Richard Pryor.

Enken etter sistnevnte sier til TMZ at Jones’ historie om Pryor og Brando stemmer.