Slik slår Michael Jackson-leiren tilbake mot «Leaving Neverland»-dokumentaren

Lokker med gamle konsertopptak og truer med kontrakt signert i 1992.

Etter flere måneders nett-buzz og en behørig omtalt første visning på Sundance-festivalen, ble første del av HBO-dokumentaren «Leaving Neverland» vist på amerikansk TV søndag kveld.

Den handler om Wade Robson og James Safechuck, og hvordan den selverklærte «King Of Pop» skal ha misbrukt dem som barn.

Reaksjonene er omfattende – fra sjokkerte TV-tittere over overgrepene som hevdes å ha skjedd, men også fra fans som raser over at Jackson nok en gang anklages, nå uten å kunne forsvare seg.

Motprogrammerer

Boet etter Michael Jackson har gått til det skritt å «motprogrammere».

Søndag kveld amerikansk tid postet de nemlig en hel Jackson-konsert fra 1992 på YouTube, samtidig som «Leaving Neverland» gikk på TV.

Konsertopptakets lengde er like langt som del 1 av dokumentaren, og ble annonsert på Twitter.

Samme manøver gjør de mandag kveld, mens del 2 sendes på TV i USA. Da vises en konsert fra 1988.

«Gå ikke glipp av magien fra selveste kongen av pop! Fordyp deg i Michael Jackson», heter det på den avdøde artistens Twitter.

Der påpekes det også at det er begrenset hvor lenge konsertene blir tilgjengelige, uten at det spesifiseres hvor lenge.

Gammel kontrakt

I skrivende stund har ca. 189.000 sett den første konserten på YouTube.

Akkurat den konserten, innspilt i Romanias hovedstad București, har også spesifikk signifikans i disputten mellom HBO og boet etter Michael Jackson, som har saksøkt TV-kanalen for 100 millioner dollar.

Siden Jackson er død kan HBO nemlig ikke saksøkes for ærekrenkelse. Derimot har boet i søksmålet valgt å vise til en klausul i kontrakten HBO skrev med Jackson da de sendte București-showet i 1992.

Der stod det angivelig at TV-kanalen forpliktet seg til aldri å sette Jacksons navn i et dårlig lys, ved aldri å «komme med nedsettende kommentarer om Artisten eller noen av hans representanter, agenter eller forretninger eller foreta seg noe som kan skade eller nedvurdere eller forårsake en negativ oppfatning av Artistens rykte».

Familien forsvarer

Michael Jacksons brødre Tito, Marlon og Jackie, og nevøen Taj, ble sist uke intervjuet av CBS. De avviser kategorisk beskyldningene i «Leaving Neverland».

Jackie sa der at han ikke hadde sett dokumentaren, og heller ikke trenger det.

– Nei, fordi jeg kjenner broren min. Jeg vet hva han stod for. Å samle verden. Gjøre barn glade. Det var slik han var.

Nevøen Taj påpeker at han skjønner det ser rart ut for omverdenen at Jackson gladelig snakket offentlig om å ha smågutter på overnattingsbesøk.

– Problemet ved min onkel var at han ikke hadde evnen til å se hvordan det så ut utenfra. Han snublet i sin egen naivitet, på en måte.