MGP-vinnerne: - Vi skal representere Norge med stolthet

En overlykkelig Keiino-trio lover å gjøre alt de kan for å gi Europa god Norgesreklame i Tel Aviv i mai.

Publisert: 03.03.19 00:01 Oppdatert: 03.03.19 00:26







– Nå gleder vi oss til å dra ut på en lang promo-turne og representere Norge med stolthet. Alle som vil, skal få besøk, sa en overlykkelig Tom Hugo etter seieren i Oslo Spektrum lørdag kveld.

Sammen med Alexandra Rotan og samiske Fred Buljo slo de Adrian Jørgensen i gullduellen helt til slutt og ble Norges representant i Eurovision 2019 som arrangeres i Tel Aviv den 18.mai.

Låten «Spirit In The Sky» kan knapt bli mer norsk enn den er, ettersom den blander både norsk og samisk musikkultur. Buljo tror at dette også kan være noe av hemmeligheten bak suksessen.

– Vi representerer Norge fra ulike deler av landet, og vi hadde jo håpet at folk fra alle disse delene av landet ville like låten vår og bli stolte av Keiino, sier Buljo.

SKAL SPRETTE CHAMPAGNEN: En himmelfallen trio - Keiino - etter seieren i Melodi Grand Prix lørdag; Alexandra Rotan, Fred Buljo og Tom Hugo. Foto: Solberg, Trond

I går var han ekstra stolt av sitt samiske opphav.

– Dette er jo den første gangen jeg joiker fra scenen, men jeg gleder meg virkelig til å vise frem vår kulturarv til resten av verden. Og takk til alle de flotte samiske artistene som har brøytet vei; Ella Marie, Mari Boine, Sofia Jannok, sier Fred Buljo.

– Hva skjedde nå? utbrøt Alexandra Rotan da seieren var klar.

– Jeg har drømt om dette siden jeg var bitte liten, ropte hun ut.

Tom Hugo på sin side var veldig klar på at nå er det om å gjøre og stille opp på så mye som mulig frem til finalen i mai.

– Det er utrolig viktig å stille opp på arrangementer og møte fansen direkte. Jeg tror at det å møte de som er virkelig engasjerte, kan utgjøre en forskjell og kanskje sanke noen ekstra stemmer, sier Tom Hugo.