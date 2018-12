POP-ARTIST: Cheryl Ann Tweedy spiller på mange strenger. Foto: JEAN-PAUL PELISSIER / X00211

Cheryl ferdig hos sminkegigant etter ni år – har tjent 40 millioner

MUSIKK 2018-12-08T12:17:50Z

Popstjernen Cheryl (35) er sparket ut av stallen til L’Oreal.

Publisert: 08.12.18 13:17 Oppdatert: 08.12.18 13:33

Cheryl Ann Tweedy, tidligere kjent under etternavnene Cole og Fernandez-Versini, gjorde nylig popcomeback etter fire års pause. Hun kan håpe på at det bærer frukter.

De siste årene skal det nemlig være den lukrative modellkontrakten med L’Oreal som har sørget for jevn pengeflyt inn på den britiske 35-åringens konto. Avtalen skal ha vært verdt rundt 40 millioner kroner.

Fått mede deg ? Denne stjernen sa nei til 90 millioner kroner fra L’Oreal

Men nå er det slutt. The Sun var først ute med å melde at samarbeidet er over. Daily Mail får bekreftet fra kosmetikkfabrikanten at Cheryl ikke lenger skal være trekkplaster for dem.

– I kjølvannet av diskusjoner med Cheryl og hennes team tidligere i år, kan vi bekrefte at vår avtale om å bruke henne som talskvinne, er avsluttet. Uansett er hun fortsatt en venn av selskapet, sier den ikke navngitte kilden og føyer til:

– Vi er stolt over å ha jobbet med henne i ni år, og for å ha fått være en del av hennes historie.

MInMote : Cheryl beskyldt for juks etter reklamekampanje

The Sun skriver imidlertid at opphøret er tungt for Cheryl, som har fartet verden rundt og kastet glans på utallige røde løpere – nettopp som selskapets ansikt utad.

Tilbakeblikk : Tatovert i 15 timer

Ifølge Daily Mail takker hun for tiden som selskapets ambassadør.

– Det har vært en enestående opplevelse. og jeg har elsket å jobbe for dem. Jeg ønsker å takke dem for alle muligheter de har gitt meg.

Popartisten ligger imidlertid ikke på latsiden. I forrige uke lanserte sin egen kolleksjon med hår-extensions.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Cheryl, som nylig ble singel etter at forholdet til den ni år yngre One Direction-stjernen Liam Payne (25) tok slutt, er aktuell med singlen «Love Made Me Do it».

Ellers er 35-åringen kjent for publikum fra jentegruppen Girls Aloud, som soloartist og av-og-på-dommer i «X Factor» . Men hun har vel så mye figurert i pressen i forbindelse med sine kjærlighetsaffærer som for sine meritter i karrieren.

I fjor vår ble hun mamma for første gang .