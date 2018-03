LANG KARRIERE: Jerry Williams holdt det gående helt fra tidlig 60-tall og opp til våre dager. Søndag døde han, 75 år gammel. Foto: Sören Andersson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Svensk rockelegende er død

Publisert: 26.03.18 13:32

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MUSIKK 2018-03-26T11:32:43Z

Jerry Williams er død, 75 år gammel.

Den folkekjære artisten døde søndag, skriver Aftonbladet . Williams, hvis egentlige navn var Sven Erik Fernström, har holdt det gående siden begynnelsen av 60-tallet da han var sanger i bandet The Violents. Siden gikk han solo, og ga ut sitt første soloalbum i 1963. The Violents var oppvarmer for ingen ringere enn Beatles da de turnerte hos broderfolket i 1963.

Williams har turnert land og strand rundt i Sverige. Han har hatt hits som «It started with a love affair» og «I can jive». Williams takket ifølge Aftonbladet for seg med avskjedsshowet «Jerry - The Farewell Show» i 2013.

Williams spilte også i en rekke filmer, blant annet «G for Gemenskap» fra 1983 og «Lilla Jönssonligan och cornflakeskuppen» i 1996.