I NY DRAKT: Men enn så lenge har Subwoolfer i svart slått vesentlig bedre an enn Subwoolfer i rosa.

Subwoolfer sliter med oppfølgersingel

«Give That Wolf A Banana» lever et godt liv etter Eurovision. Melodi Grand Prix-vinnernes nye låt har så langt en 97. plass på Spotifys norske liste å vise til.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

1. juli slapp Subwoolfer oppfølgersingelen til den populære banansangen sin.

Denne gang med fersken som tematisk frukt, og låttittelen «Melocoton (The Donka Donk Song)».

Så langt har ikke sangen satt verden i brann. Strengt tatt har den ikke tatt av i hjemlandet heller.

Etter sitt første døgn på markedet nådde den 97. plass på Spotifys daglig oppdaterte hitliste for Norge.

Deretter sank den som en stein, og forlot den 200 låter lange listen etter 10. juli, med litt over åtte tusen avspillinger den datoen.

Til sammenligning hadde topplåten på listen samme dag 124.000.

«Give That Wolf A Banana» gikk til fjerdeplass på VG-lista, Norges offisielle hitliste. «Melocoton (The Donka Donk Song)» har ikke vært i nærheten av å komme inn der.

Banan-hiten har snart 24 millioner Spotify-spillinger – mens «Melocoton (The Donka Donk Song)» fortsatt har et stykke igjen til å bikke sin første million: 787.000.

BLE FORSINKET: Subwoolfer og Carl Henrik Wahl.

– Flopp ville jeg ikke kalt det, sier Carl Henrik Wahl – Subwoolfers «tolk», talsperson og bakmann.

– Det har vært helt magisk mye tilbakemeldinger, tusenvis fra hele verden. Og så har vi nå lansert «the donka-donk dance» på TikTok og Instagram.

Wahl medgir imidlertid at de gjerne skulle hatt oppfølgersingelen ute på markedet tidligere, siden sentrale bransjefolk ifølge ham hadde tatt sommerferie da det gjaldt.

– Låten ble gitt ut for sent i forhold til å få noe hjelp fra Spotify- og radioredaksjonene. Etter tilstandene har den vel gått som forventet.

Ifølge Wahl var planen å slippe «Melocoton (The Donka Donk Song)» minst to-tre uker tidligere.

– Vi skulle gjort dette mer ferdig underveis i Eurovision, vi rakk det bare ikke.

– Gode resultater

Artist- og repertoarsjef Marie Komissar i Subwoolfers plateselskap Universal påpeker at det er forventet at «Melocoton (The Donka Donk Song)» gjør det noe dårligere enn sin forgjenger, siden den ikke har Eurovision i ryggen.

– Universal og Subwoolfers team motiveres av å jobbe langsiktig med noe mange anser som novelty og one-off, og bygger egne plattformer fortløpende, skriver Komissar i en sms til VG.

– Sammenligner man denne med øvrige slipp fra årets Eurovision-artister må man konstatere at den oppnår gode resultater.

VG har sett på oppfølgerslipp fra artister som havnet i noenlunde samme sjikt som Subwoolfer i Eurovision Song Contest.

Nederlandske S10, som endte rett bak Subwoolfer med «De Diepte» på 11. plass, har ganske sammenfallende tall med Subwoolfer på sin oppfølgersingel. S10s «Laat Me Los» kom en uke senere, og har nå 662.000 på Spotify.

MEST SPILT: Italias Mahmood & Blanco.

Norsk-greske Amanda Tenfjord, som representerte Hellas og tok åttendeplass, må så langt nøye seg med 124.000 Spotify-spillinger av «All In», som kom ut en uke før Subwoolfers nye låt.

Blanco, halvparten av duoen Mahmood & Blanco som tok Italia til sjetteplass med «Brividi», har for sin del hele 16 millioner på Spotify av singelen «Nostalgia» som kom ut 2. juni.

«Brividi» er for øvrig årets store strømmevinner av ESC-låtene; den passerte nylig 100 millioner på Spotify.

TIX til topps med oppfølger

Subwoolfers nye singel må altså klare seg uten både MGP og ESC, og alt det fører med seg av mediedekning og SoMe-aktivitet.

For de siste to norske ESC-finalistene gikk det slik med oppfølgerne til MGP-vinnerlåtene deres:

KEiiNO fulgte i 2019 opp «Spirit In The Sky» med en coverversjon av Lady Gaga og Bradley Coopers «Shallow».

«Spirit In The Sky» har 41 millioner Spotify-spillinger og gikk til førsteplass på VG-lista.

«Shallow»-coveren har 14,5 millioner. KEiiNOs første egenskrevne låt etter ESC, «Praying», har tre millioner.

Ingen av disse to kom inn på VG-lista; strømmetallene er opparbeidet over lengre tid. Kun norske avspillinger teller på VG-lista. KEiiNO sier til VG at omtrent hver fjerde av deres avspillinger på Spotify er fra hjemlandet.

TIX har til sammen 39,3 millioner avspillinger av 2021-bidraget «Fallen Angel» og den norske varianten «Ut av mørket». Disse gikk til henholdsvis andre- og førsteplass på VG-lista.

Oppfølgeren «Engel, ikke dra» har 9,2 millioner. Den toppet også VG-lista – noe TIX for ordens skyld gjorde flere ganger før han deltok i MGP.

(MGP-vinner i 2020, Ulrikke Brandstorp, fikk aldri deltatt i ESC siden konkurransen ble avlyst som følge av pandemien.)

Bebuder maskefall

Ifølge Twitter-kontoen Eurovision Charts er «Give That Wolf A Banana» nå den åttende mest strømmede ESC 2022-låten globalt – altså mer populær blant lytterne enn tiendeplassen i finalen skulle tilsi.

– Låten har vært en fantastisk start på Subwoolfers reise og har gitt oss et solid grunnlag å bygge en internasjonal fanbase på, mener Marie Komissar i Universal, som blant annet viser til TikTok hvor Subwoolfer har 555.000 følgere.

– Gøy å se at vi klarer å hevde oss. Det er tydelig at det er en låt folk kan høre på igjen og igjen, sier Carl Henrik Wahl.

KRIG OG ESC: Ukraina vant årets Eurovision. Her ser ukrainske militære i Kyiv Subwoolfer opptre under finalen 14. mai.

Han lover at Subwoolfer ikke gir seg ennå, og bebuder en ny singel til høsten og enda en før jul.

Men hva skjer med å avsløre ulvenes identitet?

– Det jobbes med et maskefall, sier Wahl.

– Det kommer nok noe der neste år, mest sannsynlig.