DREPT: Adolph Robert Thornton Jr., kjent som Young Dolph, her på scenen i Atlanta i 2020.

To pågrepet for drapet på Young Dolph

Begge mennene som er mistenkt for å ha tatt livet av den verdensberømte rapperen Young Dolph i november, sitter nå i varetekt.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det melder Fox og ABC News, som får opplysningene bekreftet fra statsadvokaten i Shelby County.

En 23-åring ble arrestert i Indiana tirsdag, mens en 32 år gammel mann ble pågrepet i desember. Sistnevnte er allerede siktet for overlagt drap. Han er i tillegg siktet for å ha stjålet bilen de to satt i da de skjøt mot bakeriet Yung Dolph besøkte.

Begge mennene sitter nå i varetekt uten mulighet for kausjon.

Young Dolph døde av skuddene som traff ham gjennom vinduet. Rapperen, som opprinnelig heter Adolph Robert Thornton, Jr., ble 36 år. Han etterlater seg kone og to barn.

Artisten har vært i skuddlinjen også tidligere. I 2017 ble Young Dolph alvorlig skadet etter å ha blitt truffet av flere skudd. Han befant seg den gangen i det populære turistområdet Hollywood Boulevard da han endte i krangel med tre andre menn utenfor et hotell.

Fem år har gått siden Young Dolph slapp debutalbumet «King of Memphis». Siden har han gitt ut seks andre album, det siste i fjor. Tre av albumene har vært inne blant topp 10 hos Billboard 200.

Young Dolph var et verdsatt ikon i hjembyen Memphis i Tennessee. Hver Thanksgiving delte han ut kalkuner til vanskeligstilte, og han har donert villig til veldedighet, deriblant til skolen han selv var elev ved i sin tid, Hamilton High School.