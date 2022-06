POPIKON: Samantha Fox, her på et bilde fra 2009.

Gifteklar Samantha Fox må fjerne kul i halsen

Samantha Fox (56) gifter seg med norske Linda Olsen (48) denne uken. Og rett etter må hun opereres.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Den britiske poplegenden forteller til tabloidavisen The Sun, avisen der hun startet sin karriere som toppløsmodell, at hun må fjerne en ti millimeter stor kul mellom stemmebåndene.

Det var etter at artisten fikk problemer med å synge at hun oppsøkte lege.

– Da jeg så utveksten på skjermen, tenkte jeg: «Å Gud, dette er ikke normalt», betror hun til avisen.

– Den så veldig stor ut, og man tenker jo straks på kreft, legger hun til.

Legene skal ha gitt beskjed om at kulen må fjernes raskt, og at det kan hende den er helt ufarlig. Men det må en anlyse til.

– Jeg var i sjokk. Forloveden min Linda var sammen med meg, og hun brøt sammen i tårer, forteller Fox – og sikter til sin norske kjæreste gjennom de siste årene, Linda Olsen fra Hvaler.

FORLOVET: Samantha Fox og norske Linda Olsen fra Hvaler gifter seg denne uken.

Paret har vært sammen i seks år og har vært åpne om at de skal gifte seg i sommer – etter flere utsettelser. Datoen har de holdt for seg selv, men ifølge The Sun skal det skje denne uken.

Kulen i halsen skal opereres bort i slutten av denne måneden. Fox forklarer i intervjuet at selv om kulen viser seg å være godartet, så kan den forårsake skade. Hun har felt mange tårere av engstelse.

56-åringen krysser imidlertid fingrene for at alt går bra, og at hun kan gjennomføre alle planlagte opptredener fremover, blant annet for britiske militærstyrker.

Fox og Olsen bor sammen i Essex i London, men ferierer ofte i Norge. Olsen fungerer også som kjærestens turnémanager.

Popstjernen har opplevd kreft nært på livet. Hun mistet sin mangeårige samboer Myra Stratton i kreft for syv år siden. Også popartistens mor har hatt kreft, men ble frisk.

Fox har selv delt faksimile av The Sun-artikkelen:

