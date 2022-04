FÅR BARN SNART: Rihanna og A$AP Rocky, her avbildet i slutten av februar.

Rihannas kjæreste A$AP Rocky arrestert for skyting

Rapperen ble tatt i varetekt da han landet på flyplassen i Los Angeles. Årsaken skal være en skyteepisode i november, som han er under etterforskning for.

Av Thomas Talseth

Det er NBC som melder dette.

Rakim Mayers (33), som artisten egentlig heter, ble møtt av politi på Los Angeles International Airport etter å ha landet med privatfly. Han kom fra Barbados, hvor han har vært på ferie med sin høygravide kjæreste, Rihanna (34).

Mayers’ advokat bekrefter arrestasjonen, ifølge NBC.

De skriver at rapperen etterforskes for en skyteepisode ved Vista Del Mar 6. november. Han er arrestert etter mistanke om overfall med et dødelig våpen.

Ifølge det angivelige offeret ble vedkommende oppsøkt av A$AP Rocky og to andre på gaten.

Rapperen skal da ha avfyrt tre eller fire skudd med et håndvåpen. Offeret, en mann ifølge NBC, skal «tro» at han ble streifet i venstrehånden av ett skudd.

TMZ skriver at rapperen og det angivelige offeret kjente hverandre fra før.

De melder videre at det nå pågår en husransakelse i A$AP Rockys hjem.

Ifølge TMZ holdt A$AP Rocky konsert ikke langt unna det oppgitte åstedet dagen etter, med Rihanna tilstede.

I 2019 tilbragte artisten en måned i fengsel i Sverige, etter et gateslagsmål.

Han ble senere dømt til betinget fengsel for overfall. Rapperen slapp ytterligere soning, men måtte betale ca. 12.000 kroner i erstatning til offeret.