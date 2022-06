STØRST I VERDEN: Kate Bush, her avbildet i 1985, da hun først ga ut «Running Up That Hill».

Kate Bush topper Spotify globalt etter «Stranger Things»-suksessen

37 år gamle «Running Up That Hill» er nå verdens mest spilte sang på strømmetjenesten.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Det fremgår av Spotifys egen, daglig oppdaterte hitliste tirsdag ettermiddag.

1985-klassikeren har ligget i ryggen på Harry Styles’ «As It Was» i nesten en uke, og nå kan britiske Bush (63) smykke seg med å ha den mest populære sangen i verden.

Den oppsiktsvekkende populariteten kommer i kjølvannet av låtens tunge tilstedeværelse i den fjerde og ferske sesongen av Netflix-serien «Stranger Things».

– Veldig rørende

I en presseuttalelse fra Bush tirsdag morgen omtaler hun «Stranger Things» som «et episk stykke arbeid».

– Det er veldig rørende at sangen har blitt så varmt mottatt, særlig siden det hele drives frem av unge fans som elsker serien, sier den vanligvis lite meddelsomme poplegenden.

Videre forteller Bush at hun har fulgt serien siden starten.

– Vi har sett hver sesong siden, som en familie. Da de henvendte seg til oss for å bruke «Running Up That Hill», var det lett å merke at det var lagt mye omtanke i hvordan den var brukt i historiens kontekst, og jeg likte veldig godt at sangen var en positiv totem for karakteren Max.

Flytter grenser

«Running Up That Hill» topper nå også global-listene hos musikksøketjenesten Shazam og låttekstsiden Genius.

I Norge ligger låten i skrivende stund som nummer tre på Spotifys daglig oppdaterte liste.

Sangen har siden den kom ut vært en av Bush’ mest populære. Nå har den imidlertid fått en helt ny tilværelse, og ser ut til å flytte grenser for hvor mye nytt liv man kan puste i en gammel låt.

Bush har i årtier vært internasjonalt kjent og anerkjent, men frem til nå hadde hun aldri nådd høyere enn 30. plass på USAs offisielle hitliste, den ukesbaserte Billboard Hot 100 – og det var med «Running Up That Hill» i 1985.

Mandag ble det imidlertid bekreftet at den nå er nummer åtte på Hot 100.

I Bush’ hjemland Storbritannia gikk låten også inn på åttende plass på den offisielle, ukesbaserte listen sist fredag – og Official Charts Company, som lager hitlisten, skriver at den ligger godt an til å nå annenplass og kanskje førsteplass kommende fredag. I 1985 gikk den til tredjeplass.

SJELDENT SYN: Kate Bush avbildes sjelden i offentligheten. Her på scenen i London 2014, da hun gjorde sine første helaftens konserter siden 1979.

For ordens skyld: «Running Up That Hill» ligger også helt øverst på Spotify-listene i både USA og Storbritannia nå, og har gjort det i flere dager. Men det tar tid før effekten gir utslag på ukeslistene.