POPULÆR: Einár, her på vei opp til scenen for å motta den svenske P3 Guld-prisen for årets låt i januar 2020.

Expressen: Ti skudd avfyrt mot Einár

Ifølge svenske aviser ble den 19 år gamle rapperen skutt i bryst og ansikt. De to andre artistene som var sammen med Einár skal ha blitt beskutt kvelden i forveien.

Av Thomas Talseth

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Sent torsdag kveld ble Nils Kurt Erik Einar Grönberg (19), kjent som rapartisten Einár, skutt og drept i Hammarby sør i Stockholm, i det vitner har omtalt som en ren henrettelse.

Expressen melder nå at det ifølge deres kilder ble løst ti skudd fra to forskjellige våpen under drapet.

Politiet skal ved tidligere anledning ha pågrepet Einár iført skuddsikker vest. Det hadde han ikke på seg da han ble myrdet.

19-åringen skal ha blitt truffet med flere skudd – i bryst og i ansikt; ett i hver ifølge Aftonbladet.

To bevæpnede gjerningspersoner skal ha løpt etter ham over en strekning på rundt 20 meter før de dødelige skuddene ble avfyrt.

Ifølge Expressen brydde ikke gjerningspersonene seg om de to andre artistene som var sammen med Einár, men fokuserte kun på ham.

Fant patronhylser

De to som var sammen med Einár torsdag kveld skal imidlertid ha blitt beskutt kvelden før, skriver Expressen tirsdag morgen.

Dette skal ha skjedd ved et studio i et industriområde i Stockholm-bydelen Sätra, i 22-tiden onsdag.

Ingen oppgis å ha kommet til skade. Politiet skal ha funnet patronhylser på stedet.

Aftonbladet melder at en av rapperne var til stede da skuddene falt, mens den andre kom dit kort tid etterpå. Førstnevnte skal ha nektet å samarbeide med politiet.

Ifølge de svenske avisene var Einár sammen med de to rapperne i dagene frem til han ble drept. Bilder i sosiale medier skal understøtte dette.

Expressen skriver at de to har koblinger til kriminelle nettverk i Järva nord for Stockholm, og at de begge er dømt for grove forbrytelser.

Videre heter det at en av dem har et tydelig trusselbilde mot seg, og han skal ha blitt forsøkt myrdet tidligere.

Gangster-støtte

Einár skal ha hatt planer om å lage musikk med disse to. En av dem slapp nylig en låt, og skal ha koblinger til en kriminell gjeng kalt Dödspatrullen.

Expressen skriver at Einár har uttrykt støtte til personer med bånd til Dödspatrullen, så vel som til folk tilknyttet Bandidos, Västeråsnätverket og Husbys hyenor.

STORE OPPDRAG: Her er Einár i Globen i Stockholm desember 2019, som oppvarmingsartist for amerikanske A$AP Rocky.

Expressen melder også at en politikilde sier til dem at mordet på Einár virker som et bestillingsdrap.

– Det er et rent kontraktsmord. Fremgangsmåten er som det vi har sett tidligere i andre mord i gjengmiljøet, unge gutter gjør det mot en drittsum for bryet. Det de får igjen er at de har drept en person som Einár. De klatrer mange steg i hierarkiet. Men det er soleklart at det finnes noen høyere opp som har bestilt, sier vedkommende i politiet ifølge avisen.

I skrivende stund er ingen pågrepet, verken for drapet på Einár eller skuddene kvelden i forkant.

Dagens Nyheter melder at politiet har gjennomført over hundre avhør så langt.