Einár-drapet: − Det føles veldig mørkt

STOCKHOLM/OSLO (VG) Beboerne i Hammarby sjöstad er rystet over drapet på den unge rapperen Einár (19) torsdag kveld – et drap som vitner har omtalt som «en ren henrettelse».

Publisert: Nå nettopp

Naboen Brady Juvier filmet oppstandelsen som oppsto fra balkongen.

– Jeg bor midt imot der det skjedde og filmet mellom 23.03 og 23.04. Klokken 22.50 hørte jeg tre skudd og masse skrik og rop. Jeg tenkte kanskje det var fra en fest eller fyrverkeri, men det tok ikke mange minuttene før syv-åtte politibiler og ambulanser var på stedet. Da gikk jeg ut på balkongen for å filme, forteller Juvier til VG.

Brady Juvier, som til daglig jobber i Sveriges Radio, forteller videre at han på et tidspunkt gikk og la seg uten å få med seg at det var rapperen Einár som var drepte rett utenfor bopelen hans.

– Jeg visste ingenting før jeg våknet igjen ved to-tretiden – da var det over alle forsidene. Og dette skjedde altså bare noen meter fra der jeg bor, sier han.

– Ble du redd da det gikk opp for deg hva som hadde skjedd?

– Ja, jeg ble det. Dette er et ganske rolig område der det ikke skjer så mye. Inntil i går.

VG treffer også studenten Filippa Ichu (19) utenfor bygningen der Einár ble skutt og drept med flere skudd. Hun bor selv i området og omtaler seg selv som et fan av Einár.

– Det føles tungt og veldig mørkt, sier hun til VG.

I SORG: Filippa Ichu bor i området der drapet på rapperen Einár fant sted torsdag kveld og kjenner godt på den utryggheten som drapet har skapt.

Hun og venninnene spilte musikken hans i alle sammenhenger, og det var en begivenhet hver gang det kom ny musikk fra ham.

– Man ble glad og oppløftet av å lytte til ham. Han har rappet mye om å være kriminell, men nå ville han ikke være det lenger. Jeg tror han hadde en stor karriere foran seg, og fremdeles mye å komme med. Det er kjempesynd at han ikke fikk den karrieren som han selv hadde forestilt seg.

Fredag formiddag publiserte Sveriges Radio nyheten om at Einár i neste uke skulle ha vitnet mot medlemmer av den rivaliserende gjengen som går under Vårby-nettverket. Det var rappere fra dette nettverket som utførte både kidnappingsforsøk og kidnapping av Einár i april i fjor.

Rapperen har i lengre tid vært i konflikt med dette nettverket, senest for to uker siden.

BYDEL I SORG: Flere har lagt ned blomster og lys på åstedet for drapet på rapperen Einár i Hammarby sjöstad.

Et annet vitne som VG har snakket med – og som bor i området – forteller at han ble skremt av å høre smellene fra skuddene som ble avfyrt i går kveld. Han bor selv i området og forteller at åstedet for drapet er «det eneste rolige stedet i Stockholm».

Han forteller han er sint over det tragiske som har skjedd, og mener politikere må sørge for at man kan føle seg trygge i sitt eget nærområde.

Filippa Ichu føler ikke raseri, bare frustrasjon og sorg.

– Det er fryktelig. Jeg får tårer i øynene bare ved å tenke på at han er død. Jeg tror ikke helt det har gått opp for alle, men at man går og venter på en ny single fra ham om noen måneder. Så kommer det aldri mer musikk fra ham.