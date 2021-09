BLIR GRÜNDER: Matoma går inn med 18 prosent av aksjekapitalen i selskapet Masterchannel som skal tilby mastering av musikkinnspillinger via nettet.

Matoma inn i gründerselskap

Tom «Matoma» Stræte Lagergren (30) går inn på eiersiden i Masterchannel som tilbyr et nytt verktøy for mastering av musikkinnspillinger.

Av Stein Østbø

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mastering er den aller siste justeringen og finpussen på et musikkprodukt etter produksjon og miksing.

– Grunnen til at jeg velger å jobbe med Masterchannel er at det gjennom årene mine som musikkprodusent alltid har vært et gap mellom forbruker og tjeneste rundt det å mastere låter, forteller Matoma til VG.

- Det har alltid vært en tungvint prosess da man må finne et masteringstudio man stoler på og en tekniker med riktig utstyr. Dette er ofte en lang prosess med en læringskurve som krever tid og penger, mener vår internasjonalt renommerte musikkprodusent og «The Voice»-dommer.

Foruten Matoma er det tyske Simon Hestermann - med bakgrunn som masteringingeniør og IT-ingeniør - og norske Christian Ringstad Schultz som står bak Masterchannel.

Sistnevnte tar for tiden en doktorgrad i datadrevne forretningsmodeller. Selskapet vil fokusere på automatisk mastering av musikk ved hjelp av kunstig intelligens.

- Det å få med Tom på laget er et viktig steg i riktig retning da hans profesjonalitet og kunnskap rundt musikkteknologi og musikkproduksjon er viktig for å skape den nødvendige tilliten, sier Ringstad Schultz.

– Vi har allerede kunder fra rundt om i verden, men for å nå ut til de store massene er det viktig at vi blir sett på en som seriøs aktør som faktisk leverer kvaliteten artister i dag forventer, sier han.

Masterchannel leverer en web-basert tjeneste for automatisk mastering av musikk. Verktøyet er utviklet av Simon Hestermann og har imponert Matoma.

– Masterchannel som tjeneste er gull verdt. Du får jo tilbake masteren din i løpet av 10 minutter, og prosessen er svært enkel og brukervennlig. Du har muligheten til å bruke de flere tusen kronene som du skulle brukt på en master til annet nødvendig utstyr. Det synes jeg kanskje er det feteste med dette produktet, sier han.

Tjenesten vil, ifølge Ringstad Schultz, koste 14 dollar pr master, altså 123 norske kroner. Han opplyser videre at de nå er i samtaler med profesjonelle aktører og artister over hele verden for å skape blest rundt Masterchannel.