SMELL: Chirag Patel (t.h.) og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid i Karpe.

Karpe-inntekter ned med 29 millioner

Duoen gikk fra enorm omsetning i 2019 til minus i 2020.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

Årsregnskapet for Karpe Diem AS viser at deres omsetning for pandemiåret 2020 endte på 350.000 kroner – i minus.

I skarp kontrast til 2019, da de omsatte for 28,7 millioner.

Driftsresultat før skatt for 2020 endte på 3,86 millioner i minus for det største av Karpes selskaper, mot 3,46 millioner i pluss året før.

