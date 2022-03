ZARA STEINBAKKEN: Emma Steinbakken legger seg så tett på Zara Larsson at de nesten har begynt å bytte promobilder.

Ukens låter uke 10: Sigrid, Emma Steinbakken, Amanda Tenfjord og Veps

Mange poplåter i ukens bunke. Veldig mange, veldig like. Med varierende grad av lykke.

Av Tor Martin Bøe

Publisert:

Emma Steinbakken – «This One’s on me»

Solskyggen av «Jeg glemmer deg aldri» er ikke like tydelig på Emma Steinbakkens siste singel av året. Men den er like fullt «bare» en poplåt, dog en med voldsom allsangpotensial. Svenske Robin Stjernberg har gitt en klang som nok lettere vil nå et nordisk, om ikke globalt marked. Spesielt unikt i musikalsk setting er det ikke, faktisk minner det egentlig ganske mye om noe som Kygo kunne stilt seg bak, gjerne sammen med Zara Larsson. Se ikke bort fra at den tidligere Matomavokalisten dukker opp der neste gang.

MØRKEDAME: Sigrid lager mørkere låter, men klarer ikke helt å utnytte det på promobildene.

Sigrid – «It Gets Dark»

Tredje sololåt ut fra Sigrid Raabe på noen måneder er akkurat så teknisk engasjerende vokalt som man skal forvente, men fremdeles med noe smått skuffende i gjennomføringen. Selv om Emily Warren (Dua Lipa) har bidratt på låtskriversiden i noe som kunne vært en Blur-låt anno «13». Eller muligens akkurat derfor. Hun er helt klart en mer voksen artist, men det er ikke like lett å la seg begeistre av denne retningen. Sylvester Willy Sivertsen, som også har samarbeidet med Warren imponerer heller lite i den mørke, filmklingende retroproduksjonen.

The Chainsmokers – «iPad»

The Chainsmokers har havnet ned i samme grøften som Uti vår hage-innslaget med han som synger om den han ser. Nå lager de låter om det de finner på stua si. «iPad» er uinspirert Years and Years-klingende elektronika med parkeringshusromklang og manisk arpeggio. Uironisk knyttet sammen av vocodervokal som handler om nettbrett og hvor dumt og rart alt med datamaskiner egentlig er.

LEVENDE: Amanda Tenfjord skal vinne Eurovision for Hellas med en låttittel som ikke helt fungerer i lys av dagens krigssituasjon i Europa.

Amanda Tenfjord – «Die Together»

Amanda Tenfjord er faktisk den tredje norske artisten som skal til årets Eurovisionfinale. Hennes låt minner så mye om Sigrid både i trøkk og vokal at den i alle fall ikke bør spilles rett etter «It gets dark» denne uken. «Die Together» er en storstilt ballade med en litt problematisk tittel i lys av krigssituasjonen i Ukraina. Men akkurat som Måneskins vinner av fjoråret høres det faktisk ut som en låt, og ikke noe som er laget for å fungere som TV-show. Teksten er like deler Morrissey og Coldplay. Låten som sådan går definitivt utenpå samtlige låter i den norske finalen. Så får vi se om det samme skjer i Torino i mai.

Sondre Lerche og Chai – «Summer in Reverse»

Men nå: Noe helt annet. «Summer in Reverse» snubler og fomler seg fremover i et helt unikt tempo. Den japanske kvartetten Chai bidrar greit på særhetsskalaen, men det er den unike kombinasjonen av Sondre Lerches passe slepphendte tekst og Kato Ådlands friske angrep på miksepulten som gjør dette til en omstokket og nydelig snål fornøyelse.

Coldplay, Selena Gomez og Kygo- «Let Somebody Go»

Originalen er en «Slipping through my fingers» for skilte foreldre som koker bort i sliten arrangementssuppe. Her klarer faktisk Kygo å gjøre den personlige og trøtte hyllesten fra Chris Martin til egne barn om til noe interessant. Selvfølgelig høres det fremdeles ut som en blanding av blid frisør og travelt kjøpesenter, men ikke lenger et kjøpesenter man får akutte kvalmerystende angstanfall av. For øvrig må Kygo snart ha nok låter med «Somebody» i tittelen til å lage et helt «Somebody»-album.

Jenny Hval – «Freedom»

Det er en grunn til at en av nasjonens definitivt mest annerledestenkende artister debuterer på kremselskapet 4AD med sitt tiende album. «Freedom» har den samme drømmende kvalitetene som labelen alltid har vært en solid garantist for, samtidig som den hele tiden antyder at artisten egentlig kunne skrevet verdens mest fengende poplåt, men har friheten til å la være.

Veps – Ballerina (Norah)

Her er en kvartett som er akkurat så sjarmerende skranglete at det nesten er et sjokk å oppdage at de er fra stabile Oslo. Veps lager sjanglepop med minneverdige refrenger som fint kunne ha vært inspirasjonen til Pavement via Herman Düne (gitarriffet her er nesten identisk med sistnevnte «With A Fistful Of Faith») i stedet for omvendt.

Megan Thee Stallion, Dua Lipa – «Sweetest Pie»

Megan har tidligere samarbeidet med både Beyoncé og Cardi B, og jobber seg seriøst gjennom a-lista på samarbeid. Her slår hun seg sammen med enda en av popvirkelighetens kreativt og kommersielt mest interessante artister akkurat nå. Sammen byr Dua og Megan på metaforisk på ganske mye i teksten. Låten er hverken spesielt søt eller minneverdig velsmakende – den smaker mer som ferdigblandet kakemiks enn seriøst håndverk.