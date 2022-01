SE OPP: Emma Steinbakken leter etter håp ovenfra.

Ukens låter uke 4: Emma Steinbakken, Halva priset og Døssi

Håpløse håp fra Emma Steinbakken, narkotiske kjærlighetserklæringer fra Chainsmokers og en vennskapelig forbannelse fra Halva Priset er blant det som har fått plass i VGs låtbunke denne uken.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

Chainsmokers – «High»

Det sier kanskje seg selv at Chainsmokers ikke trenger å gjøre noe som helst resten av livet, med flere låter over milliardmerket (og én over to milliarder). «You only say you love me when you’re high» er livsvisdommen her. Låten høres ut som en gnålete festversjon av postsynthkvintetten Death Cab for Cutie, i blidt møte med Blink-182. Sistnevnte er i alle fall venner av kjederøykerne. Coveret med heisekraner som silhuetter mot en lilla himmel er derimot ganske fint.

Bendik – «Her hos deg»

Nei, det er ikke en Dido-cover. Silje Halstensen hevdet at «Det går bra» allerede i 2019. Nå har hun kommet seg videre. «Her hos deg» er i alle fall en positiv kjærlighetssang, som det heter. Sebastian Kornelius Coucheron-Gautier Teigen, eller bare Coucheron, har produsert noe som legger seg i den riktige popmiksen av Astrid S og det eldgamle Amiga-spillet «Great Giana Sisters». Det er muligens en helt spinnvill referanse, men er et av de vektigste komplimentene jeg kan gi.

Sofia Loise – «Horizon»

Finstilt mumlepop. Sofia Loise Henriksdatter er en lovende låtskriver, vokalist og artist som fortjener mye mer oppmerksomhet enn hun har karet til seg hittil. Den soulaktige annensingelen hennes kan fremstå som den har mest lyst til å være ideen om Erykah Badu som lager soveroms-chillout. Det er en god idé og ambisjon. Resultatet er nydelig nittitallsstemning, selv om det kanskje kan føles litt lite konkret. Men hvorfor skal alt være så konkret hele tiden?

SE OPP: Chainsmokers beklager at de er tilbake. Det er helt sant.

Emma Steinbakken – «Hopelessly Hopeless»

Steinbakkens tolkning av «Jeg glemmer deg aldri» til fjorårets Rådebank-sesong sitter uforglemmelig tungt i. Årets første låt fra henne er dessverre en av disse forglemmelige store balladene som ikke helt fester seg på samme måte. Den har en overflod av mennesker med ansvar for både produsentspaker og komposisjon, der man skaper følelser med komité. Selv Steinbakken klarer ikke å få dette til å føles som noe annet enn en låt som febrilsk søker et mektig filmøyeblikk å imponere.

Sebastian Zalo – «Gamle menn»

Mange la fortjent merke til Sebastian Zalo på fjorårets adventskalender på NRK. Her er en hyllest til en venn som gikk ut av tiden så altfor tidlig. Zalo lager låter som høres ut som han er en mye eldre sjel enn de 25 årene han har rundt solen. Da er det ikke overraskende at han i flyt nesten legger seg mot noe så gammelmodig som nittitallets hiphop, og nesten crooner i refrenget. Mørk baryton og melodisk rap betoner det personlige i teksten, uten at det føles privat. Men han kunne gjerne skrudd enda hardere til.

Metteson – «Come, Cry»

Midt i de innledende rundene til Melodi Grand Prix er det helt åpenbart at noen har glemt å melde på Metteson. Og det mener jeg med alle positive fortegn og i beste mening. «Come, Cry» er Sverre Breivik på sitt mest storslagent skamløse, med et refreng som er like deler Disney-film og NRK-produksjon. Om noen nå bare lirker denne inn i MGP-finalen 19. februar, så skal det nok gå riktig vei for Norge.

SE OPP: Sebastian Zalo har for sikkerhets skyld på seg fallskjerm.

Døssi – «Last time together»

Mer fint for de som savner Stina Nordenstam. Og de som ikke engang kan aner hvem Nordenstam er. Bergensbaserte Ingrid Døssland lager introvert mumlepop med store klanger som blir mer og mer uimotståelig jo mer man hører på det. Utestemmen er helt fullstendig fraværende, noe som alltid er like utrolig når avsenderadressen er på vestlandet. Produsent Trygve Tronstad fortjener også honnør for akkurat det.

Michael Buble – «I’ll Never Not Love You»

Jøpp, han kan også andre sanger enn julesanger. Klodens svar på Kurt Nilsens julestemning har like mye dårlig skjult autotune på hverdagslåtene som kjøpesentersnøen han er mest kjent for. Denne sjarmløse klatten av en ballade er akkurat så tom som dobbeltnektelsen i tittelen tilsier. Mysteriet er hvorfor Adele-produsent Greg Wells har funnet ut at dette er noe å blande seg inn i. Eller kanskje ikke.

Halva Priset – «Kompis»

Halva Priset vil gjerne være i båsen som enkelte kaller «rølp» og Spellemannskomitéen kaller «festmusikk». Det er egentlig et egenplantet dårlig rykte for å gjøre seg mer «farlige» enn de faktisk er. «Kompis» legger seg høyere i tempo enn Maria Mena-samarbeidet «Den fineste Chevy’n» og passer perfekt på lydsporet til «Rådebank». Ærlig vennskap som grenser opp til poesi, altså. Selv med språkbruk som ikke går gjennom på bedehuset.