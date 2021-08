NÆR DØDEN: – Jeg har aldri følt meg så sårbar nær døden som jeg var da jeg ble syk av covid-19, sier artisten J Balvin. Foto: Francisco Guasco / EFE

Reggaeton-stjerne: − Covid tok nesten livet av meg

Artisten J Balvin (36) forteller at han ble alvorlig syk etter å ha blitt smittet med coronaviruset i fjor. Nå sier han at han har fått et nytt syn på livet.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

– Det vil jeg aldri gå gjennom en gang til, forteller den colombiansk reggaeton-sangeren til People.

Han legger ikke skjul på at det å bli smittet av covid-19 viruset i august i fjor og bli så syk som han forteller at han ble, var en skjellsettende opplevelse.

– Vi er alle like og det spiller ingen rolle hvem du er, rik eller fattig. Uansett hvor rik du er, hjelper det ikke er ved god helse og har det bra. Jeg ble smittet av viruset og det tok nesten livet av meg. Jeg har aldri følt meg så sårbar og nær døden som jeg var da, sier J Balvin videre i intervjuet.

PÅ SCENEN: J Balvin går under tilnavnet «Prince of Reggaeton» og er en av de mest populære latinamerikanske artistene med over 35 millioner solgte album over hele verden. Foto: Ginnette Riquelme / AP

Han går under tilnavnet «Prince of Reggaeton» og er en av de mest populære latinamerikanske artistene med over 35 millioner solgte album over hele verden. J Balvin var også en av artistene som opptrådte på det som blrr omtalt som «Live Aid» for coronagenerasjonen våren 2020 - før han selv ble smittet av Covid. En konsert som Lady Gaga var primus motor for.

Nå er J Balvin opptatt av å bruke sine egne opplevelser, sin plattform og status til å få flest mulig til å vaksinere seg.

– Det er så viktig, sier han.

J Balvin er nå tilbake for fullt etter sykdommen. Han har akkurat samarbeidet med Metallica om en spansk versjon av «Wherever I May Roam».

– Jeg er en stor fan og det har alltid vært en drøm å få lov til å gjøre noe sammen med dem, sier J Balvin som håper på et samarbeid med Coldplay nesten gang.