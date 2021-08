FØLER SEG UTRYGG: Rapperen Lil Nas X har nå skaffet seg sikkerhetsvakter på grunn av reaksjonene han fikk etter at musikkvideoen til låten «Montero (Call Me by Your Name)» kom ut. Foto: Jordan Strauss / Invision

Lil Nas X frykter for egen sikkerhet: – Jeg føler meg utrygg

Homofile Lil Nas X vil ikke snakke om homofobi innenfor rap. – Det er et svært farlig felt å begi seg inn på. Det handler mer om min egen sikkerhet enn noe annet.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Det sier en av de svært få åpne LGBTQ-rapperne i underholdningsbransjen til Variety. Dette intervjuet er også omtalt i Billboard.

– Det å være meg selv har noen ganger resultert i skremmende reaksjoner, forteller Lil Nas X.

les også Lil Nas X klinte til på scenen under BET Awards

KYSSER DANSEREN: Det ble hett på scenen da rapstjernen og en av hans mannlige dansere avsluttet opptredenen med et heftig kyss. Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

Lil Nas X (22) har både provosert og høstet kritikk for både låten og musikkvideoen til «Montero (Call Me by Your Name)». I promoteringen av låten sendte han stikk til kristne konservative i USA, men han har også blitt trakassert av flere rap-kolleger som har kommet med hatefulle ytringer.

les også Lil Nas X i sko-kontrovers: Nike saksøker selskap bak «satansko»

En av dem er DaBaby som har kommet med en rekke slike ytringer mot homofile rappere under sine konserter.

– Ja, jeg føler meg utrygg. Etter at videoen til «Montero» kom ut, opplevde jeg at folk løp etter bilen og ropte «fuck you». Det er også grunnen til at jeg nå har skaffet meg sikkerhetsvakter, sier Lil Nas X.

I musikkvideoen danser artisten på en strippestang og gir djevelen en «lap dance». Den åpent homofile rapperen blir sett på som en viktig rollemodell i musikkbransjen, og han har blitt kjent for å utfordre ved å provosere. «Montero (Call Me by Your Name)» toppet amerikanske Billboard Hot 100.

les også Lil Nas X skriver barnebok

Dette er Lil Nas Xs andre nummer én-låt. Artistens første hit «Old Town Road», som ble sluppet i 2019, havnet også rett på førsteplass. Den slo flere rekorder, blant annet ved å være flest uker på toppen av Billboard hot 100.

Det er da heller ikke alle som hater 22-åringen.

– Lil Nas X er virkelig en av mine store helter, sier musikkveteranen Elton John i en kommentar til Variety.