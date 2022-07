BALLADEDRONNING: Adele, her under Brit Awards i London i februar, da hun vant prisen for «Årets artist».

Adele om Las Vegas-nedturen: − Det var brutalt

Adele (34) gikk på en skikkelig smell i januar, da hun måtte avlyse alle Las Vegas-konsertene.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

I et intervju med BBC Radio 4s Desert Island Discs forklarer den britiske popdronningen at hun følte skyld over å måtte skuffe fansen som hadde betalt «tusenvis av dollar for å være med».

Selv sier hun at hun «trakk seg inn i skallet sitt» i et par måneder.

– Jeg måtte nok bare ta den tiden det tok å sørge. Sørge over konsertene og kvitte meg med skyldfølelsen. Men det var brutalt, sier Adele.

Avlyste i siste liten

Konsertene «Weekends with Adele» satte salgsrekorder i Las Vegas da billettene ble lagt ut for salg i desember i fjor. Premieren skulle finne sted midt i januar, og hver helg frem til i midten av april var utsolgt.

Under ett døgn før premieren kom kontrabeskjeden: Adele avlyste alt.

Hun hadde rett og slett ikke klart å få showet ferdig, mye på grunn av pandemien, forklarte hun.

En gråtende Adele la ut denne videoen på Instagram, der hun beklaget overfor fansen:

Adele forklarer i BBC-intervjuet at hun trengte å takle prosessen privat. Derfor har hun heller ikke vært aktiv i sosiale medier de siste månedene.

34-åringen sier hun ikke vet hva avlysingen har gjort med karrieren, men at showet rett og slett ikke var bra nok.

– Kanskje tausheten min har vært dødelig. Jeg vet ikke, men det var grusomt, sier artisten om situasjonen.

Selv om Adele var sønderknust over å måtte droppe konsertene, angrer hun ikke.

– Jeg står for beslutningen. Det vil aldri skje at jeg gjør en konsert bare fordi jeg må, eller fordi folk ellers vil bli skuffet – eller fordi vi ellers vil tape masse penger, legger hun til.

Sangstjernen har også lovet å finne nye datoer for de avlyste Las Vegas-konsertene.

Fredag og søndag sto Adele på scenen igjen – i hjemlandet under BST Hyde Park Festival i London. Hun har selv delt dette bildet:

Adele er regnet som en av Storbritannias største artister, og er den første kvinnen, etter Beyoncé, til å vinne seks Grammy-Awards statuetter på én og samme kveld.

Hennes ferskeste album er «30», som ble sluppet i november i fjor.

Kort etter avlysingen på nyåret, tok en svært grepet Adele imot gjevt trofé under Brit Awards – se VGTV: