Karpe i Spektrum utsolgt – advarer mot svindel

Bytte, kjøp og salg av billetter foregår i stort omfang på nett. Karpes management ber nå publikum være forsiktige hvis de forsøker å kjøpe billetter annenhånds.

Karpes ti konserter i Oslo Spektrum rommer til sammen 110.000 tilskuere.

De var ikke alle utsolgt i forkant – men ifølge duoens management Little Big Sister forsvant billettene raskt etter at første konsert var holdt, med all kritikerros og annen oppmerksomhet premieren førte med seg.

De siste seks konsertene finner sted mellom torsdag denne uken og lørdag neste uke – og på nettet jobber billettløse fans nå desperat med å skaffe seg tilgang til begivenheten.

– Mye svindelforsøk

Blant annet i fangruppen «Karpe» på Facebook. Der er det nå flere hundre nye innlegg daglig, og de fleste av dem handler om omsetning av billetter.

«Yo! Har vært mye pågang her siden SAS Spektrum x10 startet og dermed mye svindelforsøk eller buy and resell til høyere pris. Så plis ikke selg eller tilby å kjøpe billetter til høyere enn originalpris her i gruppen Blir slike innlegg observert eller rapportert vil de bli fjernet og vedkommende kan risikere å bli suspendert», skriver en av gruppens administratorer.

Mange selgere ber imidlertid folk ta kontakt på direkte melding, eller oppsøker potensielle kjøpere på samme måte.

Monica Westvang fra Hamar er en av mange som har gått ut på Facebook-gruppen og advart om svindel.

Hun forteller VG at datteren Maren var i kontakt med en selger som solgte Karpe-billett til pålydende pris, og ba om betaling via Paypal.

Betalingen ble gjennomført, men billetten kom aldri.

– Senere prøvde jeg å kjøpe av en annen. Denne personen har svindlet flere fra samme side. Jeg ble blokkert da jeg ikke svarte på siste melding, sier moren.

ORDNET SEG: Men Monica Westvang og datteren Maren fikk kjenne på svindel-svie i jakten på Karpe-billett.

Maren Westvang forteller at de har jaktet på billetter i lang tid.

– Gleden ble derfor stor da vi kom i kontakt med en som solgte – og sorgen enda større da vi at skjønte at jeg ble lurt.

For Maren endte det godt – den første selgeren betalte ifølge moren tilbake pengene etter å ha blitt truet med etterspill, og datteren kom seg på Karpes konsert sist lørdag, som også var hennes 23-årsdag.

– Jeg fikk feiret på første rad. En helt fantastisk konsertopplevelse!

Dette etter å ha møtt en selger ansikt til ansikt, og fått en fysisk billett.

KJØPTE DENNE: Etter mye om og men fikk Maren Westvang tak i denne Karpe-billetten. Karpes management påpeker at ikke alle billettene ser slik ut.

En av svartebørsens metoder er å selge samme digitale billett til flere – med det resultat at kun den første av kjøperne som scanner billetten ved inngang slipper inn på konsert.

– Det er mange luringer der ute, og viktig å være på vakt, sier Westvang.

Avisa Oslo har også omtalt flere tilfeller av Karpe-billettsvindel.

Finn.no stoppet salg

Karpe-manager Silje Larsen Borgan oppfordrer også fansen til å være varsomme.

– Interessen for konsertene har økt kraftig etter første show, så vi råder alle til å være forsiktige med tanke på svindel – om de kjøper fra andre kanaler enn Ticketmaster.

VG har bedt billettbyrået Ticketmasters norgeskontor om kommentar til saken – se faktaboks under.

Info Billettbyråets anbefalinger Ticketmaster er eneste offisielle salgskanal for Karpe-billetter. På sin hjemmeside understreker de at de ikke har mulighet til å verifisere gyldighet på billetter som ikke er kjøpt direkte fra dem. De opplyser videre at de ikke samarbeider med videresalgssider. De anbefaler alle som kjøper billetter privat følgende: Vær skeptisk.

Krev legitimasjon, og sjekk at det er det samme navnet som står på billetten.

Betal via bank/vipps.

Ved kjøp via Facebook, sjekk profilen. Falske profiler er ofte nye, og har svært lite info.

Vær forberedt på at du kan ha blitt lurt – du vil ikke slippe inn selv om du har reist langt og betalt mye penger for billett, reise og hotell dersom du ikke har gyldig billett til konserten. For eksempel kan en tilsynelatende gyldig billett ha blitt videresolgt i mange eksemplarer.

Anmeld alltid svindel til politiet og innrapporter til gjeldende plattform. Vis mer

Tidligere i sommer omtalte Aftenposten at Finn.no, landets største markedsplass, nå ofte stopper salg av billetter til utsolgte eller veldig populære konserter og festivaler – blant dem Karpe-konsertene – på grunn av risiko for svindel og svartebørs.

I Norge er det ulovlig å selge konsertbilletter for mer enn opprinnelig utsalgspris.

Det finnes likevel fortsatt en teoretisk mulighet for å få kjøpt Karpe-billetter via offisielle kanaler.

Manager Silje Larsen Borgan sier det hender at reserverte billetter til showene av ulike årsaker blir ledige og tilgjengelige for salg, og at de isåfall informerer om dette via sosiale medier.

Mange slike blir det uansett ikke.

– Det er snakk om såpass små antall per show at det er vanskelig å forutsi, sier manageren til VG.

– Det sees an fra showdag til showdag. Men det er i utgangspunktet utsolgt nå.

– Når kan folk få en ny mulighet til å se Karpe?

– Det kan jeg ikke kommentere, sier manageren med et smil.

Hun ønsker heller ikke å kommentere hvorvidt det kan bli aktuelt med ekstrakonserter i Spektrum.

USA-blad: «Mange ville øyeblikk»

Blant de som har fått med seg et av de fire gjennomførte Karpe-showene i Spektrum er det velrenommerte amerikanske underholdningsmagasinet Variety.

I en fersk artikkel som primært er en rosende omtale av Øyafestivalen, har reporteren i tillegg tatt turen til Spektrum. Han påpeker at også på Øya er Karpe synlige i form av at mange er iført Karpe-klær på festivalen.

Variety melder om «mange ville øyeblikk» på Karpe-konserten, og trekker frem duoens styrke både som sangere og rappere, språkbarrieren til tross. Magasinet mener også at showet er tydelig inspirert av Kanye West og The Weeknd.

– Veldig hyggelig lesning, synes Karpes manager, som også melder om mer oppmerksomhet fra utlandet i kjølvannet av «Omar Sheriff»-utgivelsen fra januar i år.

Silje Larsen Borgan gleder seg også over det som ifølge Oslo Spektrum er publikumsrekord i arenaen – både for enkeltkonserter og samlet sett.

– Det føles helt absurd å ha solgt 110.000 billetter, spesielt med tanke på en to års pandemi midt oppi alt, sier hun.

– Det er massivt, stort, veldig moro, sier Per-Ole Moen, administrerende direktør i Spektrum.