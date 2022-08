KLARE FOR ACTION: Karpe lader opp til Spektrum med ny musikk.

Ukens låter: Karpe, Drake og Eminem

… samt en skakk og passe sjøsyk funkperle: Helgens musikalske buffet er herved servert.

Karpe – «The Most Beautiful Show In The World (Right Now)»

Dagen før den første av ti utsolgte konserter i Oslo Spektrum slipper Karpe to nye låter samlet under tittelen «Mike It Spektrum». Forventningene til lørdagens show blir ikke mindre av (særlig) «The Most Beautiful Show In The World (Right Now)», som både musikalsk og lyrisk er en forlengelse av den svært vellykkede EPen «Omar Sheriff». Magdi rimer «pussy» og «sushi» med «Salman Rushdie», mens Chirag står for låtens mest fornøyelige tekstlinje: «Du har mileage på en Voi/ Alle skal opp og fram som en dresskledd Danby Choi».

Eminem & 50 Cent – «Is This Love (‘09)»

Marshall Mathers koster kun på seg én ny låt når han gir ut sitt doble samlealbum nummer to, «Curtain Call 2», som tar for seg den siste og slett ikke alltid like interessante halvdelen av Detroit-rapperens karriere. Skjønt, ny og ny: 50 Cent-samarbeidet «Is This Love (‘09)» har, som tittelen antyder, ligget i arkivet siden 2009, og der kunne den strengt tatt blitt værende. Dr. Dre står for produksjonen, som tvinger assosiasjonene mot 1999-klassikeren «2001», mens Eminem imponerer uten å berøre, og 50 Cent sliter med å henge med på notene.

Carly Rae Jepsen – «Beach House»

Litt florlett pop fra Carly Rae Jepsen vil neppe kunne ødelegge seinsommeren for så veldig mange av oss. Det kan tidvis være vanskelig å ta innover seg at den kanadiske sangeren snart bikker 40, og tekstlinjer som «Boys around the world, I want to believe that/ When you chase a girl, it's not just huntin' season» gjør det ikke lettere. «Beach House» lever for så vidt opp til tittelen, men det blir noen hakk for enkelt og forglemmelig til å vare spesielt langt ut i august, det her.

The Killers – «Boy»

Til tross for at Brandon Flowers brått ligner påfallende mye på Hasse Hope om han hadde blitt castet i en stumfilm fra 30-tallet – i det minste etter coveret til den nye singelen «Boy» å dømme – er det meste ellers som det pleier å være i The Killers-universet. Det låter stort og stadionformatert, med synther og gitarer som duellerer om å gi Flowers den mest uimotståelige melodiske ryggdekningen. «Don’t overthink it, boy», synger han, og det er egentlig en strategi som anbefales i møte med denne fine og håpefulle, om enn smått forutsigbare poplåten.

DJ Khaled, Drake & Lil Baby – «Staying Alive»

Prisen for ukens slappeste påfunn går til trekløveret DJ Khaled, Drake og Lil Baby, som her lener seg tungt mot Bee Gees’ udødelige «Stayin’ Alive» (1977). At det går an å skape noe så tamt og energifattig som dette ut av et såpass energisk utgangspunkt, fortjener nesten en eller annen pris i seg selv. Særlig Drake høres ut som han holder på å sovne inne i vokalbåsen, og verken melodien eller produksjonen byr på et eneste overraskende øyeblikk.

Kaytranada & Anderson Paak – «Twin Flame»

Mens Bee Gees må tåle en tur gjennom den kreative søla, viser den kanadiske produsenten Kaytranada at det er fullt mulig å vriste nytt gull ut av velkjent 70-tallsmusikk. Det melodiske hovedmotivet i «Twin Flame» er nemlig et svært gjenkjennelig sample av Sister Sledges «One More Time», men hovedpersonen greier å sette sitt helt eget stempel på denne skakke og akkurat passe sjøsyke funkperlen. Legg til en Anderson Paak i sedvanlig storform, og du har en av høstens minst insisterende – og dermed mest effektive – danselåter.