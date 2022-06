SUPERSTJERNE: Olivia Rodrigo (19) overrasket publikumet i helgen med en følelseladdet tale og uventet duet.

Olivia Rodrigo: − Jeg er knust og vettskremt

Olivia Rodrigo (19) og Lily Allen (37) overrasket i helgen med en duet av Allen-hiten «Fuck You». Den ble dedisert til medlemmer av amerikansk høyesterett.

Før helgen annonserte den amerikanske høyesterett at de fjerner retten til selvbestemt abort på nasjonalt nivå.

Samtidig gikk også en av verdens største festivaler, Glastonbury, av stabelen. Den engelske festivalen, som lister store internasjonale navn som Billie Eilish, Kendrick Lamar, og Olivia Rodrigo, ble på ingen måte urørt av den kontroversielle avgjørelsen.

Sistnevnte var kanskje spesielt høylytt i sin protest mot hendelsen.

– Knust

Under siste del av konserten inviterte Rodrigo opp «noen hun absolutt elsker», nemlig den engelske popstjernen Lily Allen. Rodrigo hevder likevel at det hele er bittersøtt. Hun tar umiddelbart opp abortavgjørelsen i en følelsespreget tale.

– Jeg er knust og vettskremt. Så mange kvinner og så mange jenter kommer til å dø på grunn av dette. Jeg vil dedisere den neste låten til de fem medlemmene av høyesterett som har vist oss at de egentlig ikke bryr seg om frihet.

Rodrigo fortsetter med å lese opp de individuelle navnene til de fem høyesterettsdommerne som stemte for avgjørelsen. Samtidig viser Allen opp fingeren til hver og en av dem. Det neste som skjer kommer dermed i midlertidig ikke som noe sjokk for publikumet og spesielt de som er kjent med Allens låter.

KATARSIS: En tydelig berørt og energisk Rodrigo fikk med seg hele publikumet på hiten fra 2009.

Gammel hit, «ny» betydning

Låten som paret dediserer til høyesterett er Allens megahit «Fuck You» fra 2009, og duoen får umiddelbart med seg det enorme publikumet på fremførelse av karaoke-hiten. En åpenbart berørt Rodrigo avslutter fremførelsen med en hyllest til Allen og festivaldeltagerne.

– Wow, jeg kommer til å gråte. Jeg kommer til å huske dette resten av mitt liv. Takk Lily, avslutter Rodrigo.

Låten «Fuck You», fra Lily Allen-albumet «It’s not me, It’s You», lå i 2009 på en 4. plass på VG-lista. Tidligere har Allen hevdet at låten var dedisert til den tidligere amerikanske presidenten George W. Bush. 13 år etterpå får altså låten en ny og aktuell betydning på Glastonbury-festivalen.

Fremførelsen av duetten, samt Rodrigos tale, kan ses i sin helhet på YouTube.

OVERRASKET: Lily Allen (37) er kjent for flere hits på 2000-tallet. Her fra en konsert i Oslo i 2009.

– En utrolig dag

Lily Allen, som i flere år har kjempet mot alkoholavhengighet, var også berørt av opptredenen. I et Instagram-innlegg etter festivalen sier hun at, tross den vanskelige situasjonen, er hun veldig stolt over at opptredenen.

Allens barn er ifølge henne selv store Rodrigo-fans.

– Barna mine fikk i det minste se moren deres spille på Glastonbury med deres favoritt-popstjerne. De var veldig stolte og det var jeg også, skriver hun i innlegget.

Allen skriver videre at hun trodde kampen mot rusen skulle være slutten for hennes sceneopptredener.

– Jeg viste ikke om jeg kom til å stå på scenen slik i edru tilstand igjen for å være helt ærlig, og en del av meg trodde det skulle forbli i fortiden. Jeg hadde en utrolig dag.