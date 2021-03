VENTETID: Bjarne Brøndbo og D.D.E. satser mot mars 2022. Her hjemme i Namsos i november. Foto: David Engmo

Bestefar Brøndbo: Tør ikke satse på storkonsert før neste mars

Nybakt bestefar Bjarne Brøndbo (56) tror ikke på storkonsert før 30-årsjubileet neste mars. Først skal barnebarnet lære «Rompa Mi».

Av Kristian Havnes Klemetzen

– Vi har ett mål i livet akkurat nå: Vår jubileumskonsert 26. mars neste år. Vi har ikke planlagt noe etter det – kanskje er det slutt og kanskje ikke, sier D.D.E.-vokalisten om neste års konsert i Trondheim Spektrum.

– Det skal være tidenes opplevelse for oss og vårt publikum.

Det kan være godt med et mål å strekke seg etter, for som han sier:

– Det har vært over et år med ingenting. En del av det som ble bestemt i fjor, er flyttet til i år. Men vi vet jo ikke. Det er ikke booket noen nye jobber i år. Etter 30 år er det litt vanskelig å holde motivasjonen oppe.

– Det var en del kreative måter å holde konserter på tidlig i pandemien, men har luften gått litt ut av den ballongen?

– Vi holdt to streaming-konserter, men vi følte ikke det var noe poeng. Og så viser NRK en konsert i reprise nå i påsken. Det er merkelig for en artist å få et smittevernregime å forholde seg til. Vi forstår jo hvorfor, men det får veldig store konsekvenser for vår yrkesutøvelse.

– Er fastmonterte seter og god avstand et format som passer D.D.E.?

– Vi prøvde oss med en uke med konserter tidligere i mars. Men med nedstenging fikk vi bare gjennomført to av seks.

TAR DET PIANO: Bjarne Brøndbo tror det nyankomne barnebarnet kan være en kommende pianist. Foto: David Engmo

Piano og «Rompa Mi»

Men utenom scenen er livet lettere. D.D.E.-vokalisten har nemlig nettopp blitt bestefar for første gang.

– Hvis barnebarnet skal begynne med et instrument – hvilket blir det?

– Det er veldig trolig at det blir et piano. Pappaen Espen fikk piano i innflyttingsgave. Alle guttene våre spiller piano, så det er nok sannsynlig at det kanskje blir piano.

– Og hva blir den første sangen hun får høre?

– Selv om det er 25 år siden vi ga ut «Rompa Mi», er det en sang som alle unger i Norge på mystisk vis blir introdusert for og synes er veldig artig. Så jeg blir ikke overrasket hvis hun synes den er fin.