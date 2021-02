BITTERT FORHOLD: Jamie Spears har hatt kontrollen over datteren Britneys karriere og formue siden 2008, tross flere forsøk på å komme ut av dette forholdet. Nå entrer også Britneys kjæreste scenen med sterk kritikk. Kombinasjonsbildet er fra henholdsvis 2012 (Jamie) og 2017 (Britney). Foto: AP

Britney Spears’ kjæreste går i strupen på hennes far

Britney Spears’ kjæreste, Sam Asghari, blåser ut på Instagram.

«Det er viktig for meg at folk forstår at jeg har null respekt for noen som forsøker å kontrollere vårt forhold og hele tiden kaster hindringer i veien for oss», skriver han i Instagram-innlegget og kaller Jamie Spears rett ut «a total dick».

Reaksjonen kommer trolig etter New York Times-dokumentaren «Framing Britney Spears» som kom i helgen. Den viser de aller mest sårbare sidene ved sangstjernen, fra oppveksten og frem til i dag.

Spesielt de siste årene har vært ekstra turbulente for Britney Spears, etter at hun ikke fikk medhold i å oppheve vergemålet som faren har for henne. Dette skal være hovedårsaken til at fans av Britney Spears har laget en helt egen bevegelse, spesielt på sosiale medier, men de markerer seg også ute på gatene, under emneknaggen #freebritney.

Vergemålstvisten med faren skal være et sentralt tema i «Framing Britney».

I ET FORHOLD: Britney Spears og kjæresten Sam Asghari. Foto: VALERIE MACON / AFP

Det er nå drøyt fire år siden Britney Spears ble sammen med Sam Asghari, som er hennes personlige trener. De er regnet som et ganske privat par, men som likevel jevnlig deler innblikk fra deres hverdag på sosiale medier.

Vergemålstvisten med faren Jamie har foregått helt siden 2008, men det har altså ennå ikke lykkes superstjernen å få full kontroll over sin egen karriere og formue.