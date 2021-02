ÅPENHJERTIG: Sandra Lyng, her under et intervju med VG i fjor høst. Foto: Krister Sørbø

Sandra Lyng til spiseforstyrrelsen: − Fuck you

Sandra Lyng (33) er frisk fra spiseforstyrrelsene, men skriver i et innlegg mandag kveld at den fortsatt lusker i bakhodet.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

«Du skal vite at jeg hater deg. Din jævel. Forbanna drittspiseforstyrrelse», skriver Lyng under et bilde av seg selv på Instagram mandag kveld.

«Jeg skulle liksom være kvitt deg da jeg ble frisk for mange år siden. Men nei da. Av og til, når det er mørketid, når jeg har barn i magen, når jeg koser meg med godteri eller spiser god mat med familien. Så kommer du og minner meg på vårt destruktive forhold. «Ja men skal du ikke..» «Ja men er du ikke for..», fortsetter popstjernen.

Hun forteller videre at uansett hvor mye hun vet, hvor langt hun kommer, hvor gammel hun blir og hvor klok hun er, så hender det at de vonde tankene kommer.

«Du er fortsatt ikke velkommen, og i dag så vant jeg! Det kommer jeg til å gjøre i morgen også. Fuck you», skriver Lyng, som har 125.000 følgere på Instagram.

Lyng forteller til VG at det er litt sårt å dele.

– Men når man sier ting høyt, når man tar trollet frem i lyset, så sprekker det. Det får mindre makt, forklarer artisten.

– Kom noen dumme tanker

Lyng, som ble rikskjendis som 16 år gammel «Idol»-deltager i 2004, har også tidligere snakket om kampen mot spiseforstyrrelsen, og at hun ble innlagt på psykiatrisk klinikk. Hun presiserer at hun er frisk i dag.

– Jeg har vært frisk i mange år nå, men det er en kjent sak at det er vanskelig å bli helt kvitt en spiseforstyrrelse. Derfor sa jeg det jeg sa på Instagram i dag. Det kom noen dumme tanker, men det er helt naturlig. mener Lyng.

Selv ønsker hun å normalisere disse tankene. Og det kan hun gjøre fordi hun selv kjenner seg trygg.

– Man kan være frisk og ha vonde tanker. En spiseforstyrrelse er ofte en forsvarsmekanisme og en måte å dempe smerte på. Som regel handler det ikke om slanking, og det er det viktig at alle forstår.

Svarer på alle meldinger

33-åringen, som før jul sang seg til en annenplass i «Stjernekamp», forteller at hun de første to timene etter at hun la ut innlegget, fikk nærmere 100 meldinger i innboksen – fra mennesker som har lignende erfaringer.

Hun prøver å svare alle. Også da hun slo et slag for mammakroppen nylig, rant det inn med respons.

– Jeg setter av noen timer hver dag til å svare på meldinger. Motivasjonen min med å legge ut sånne innlegg, er at det kan hjelpe andre. Hvis jeg har sånne tanker, har nok andre det også.

Lyng sier det er godt å vite at man ikke er alene når man plages med vonde tanker. Når hun deler, merker hun at andre også våger å gjøre det. Det synes hun er meningsfullt.

Hun setter stor pris på følgerne sine i sosiale medier.

– De er så fine og støttende, og jeg føler at vi er en stor familie, sier hun smilende.

Nytt samarbeid

Lyng har vært åpen om vanskelige følelser både under svangerskapet og etter fødselen. Nå samarbeider hun med Villa Sult, institutt for spiseforstyrrelser, for å dele sine erfaringer med gravide og mødre i barsel som synes mat er vanskelig.

– Det er veldig spennende å være en del av noe som kan hjelpe, sier Lyng.

