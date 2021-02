SPELLEMANN-FAVORITT: Sondre Lerche Foto: Line Møller, VG

Kommentar: Tålmodighetens musikkår

Det er bare én norsk artist som tålmodig summerer opp coronamusikkåret 2020.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nominasjonslisten for Spellemannprisen 2020 kan ved første øyekast virke ganske ordinær. Bergenske artister er nominert i flere kategorier. Nye artister har tatt reisen over i «Åpen klasse».

Men det er faktisk mye nytt.

Den pussige kategorien «Årets album» er borte. «Ungdomskategorien» Urban har fått lov til å dele seg i «Hip-hop» og «RnB/Soul». To av landets største musikkeksporter blant unge musikkinteresserte, Boy Pablo og Girl in Red, er derimot avspist med hver sin musikkvideopris.

Nicolas Pablo Munoz er i tillegg anerkjent med nominasjon som «Årets låtskriver», men utelatt i Indie/Alternativ-kategorien. En kategori som bør endre navn ved neste anledning. Alternativ til hva? Indie fra hva? En av de nominerte her, Okay Kaya, kommer ut på samme plateselskap som Bon Iver. På Spotify har hun flere månedlige spillinger enn tre av fire av de artistene som er nominert i pop. Eller samtlige i metal og rock. Til sammen.

Apropos rock: Kun det av ene av bandene med Ivar Nikolaisen som vokalist er nominert til Årets rockealbum. Det er altså ikke Kvelertak, som har vunnet pris for samtlige av sine album hittil. The Good The Bad & The Zugly kan derimot følge opp 2018-prisen sin.

«Årets låt» er dominert av to nominasjoner til selveste Tix. Selv om det er en publikumspris tror jeg de største vinnerkandidatene er ganske åpenbare: Årets mest spilte låt på radio, Dagnys «Somebody» og «corona-låten», Frida Ånnevik & Chris Holsten sin tolkning av Julia Michaels, «Hvis verden».

For øvrig er somebody årets låttittel-ord. Foruten nevnte Dagny-låt har vi Julie Bergan & Seebs «Kiss Somebody» og Kygos «Lose Somebody».

Sannsynligvis skulle nok gjerne komiteen ønsket at Caroline Ailin som har vært en av pennene bak både «New Rules og «Don’t Start Now» for Dua Lipa hadde nominert seg til årets låtskriver.

To av artistene som har markert seg i utlandet er fullstendig utelatt. Hverken Astrid S (som i tillegg var Årets Spellemann 2017), eller Aurora har notert seg med nominasjoner.

Derimot kan det kanskje bli en annen bergenser, som faktisk har spilt inn duett med Aurora i 2020, som tar med seg den største prisen av alle.

For hvem andre kan summere opp et år av streamingkonserter og avstandskonserter for færrest mulig publikum OG samtidig vise til et av årets desidert sterkeste album?

En artist som virket å være både høyt og lavt i et underlig år for det meste, men ikke minst for populærmusikk. Som spilte over hele landet og ga ut bok. Det var nesten rart at han ikke kravlet ut av et kostyme under finalen i «Maskorama».

Om «Årets Spellemann 2020» skal ta musikkåret 2020 på pulsen, er Sondre Lerche det eneste opplagte alternativet.

Albumet hans heter forresten «Patience». Tålmodighet. Sjelden har vel en albumtittel summert opp et år mer presist.