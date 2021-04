DØD: Jim Steinman, her i London i 1998. Foto: Nils Jorgensen/REX / REX Foto: Nils Jorgensen/REX / REX

Jim Steinmans dødsårsak er klar

Rockelegenden bak noen av verdens mest berømte låter døde av nyresvikt. Meat Loaf har skrevet minneord.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det opplyser broren hans Bill Steinman til AP.

– Jeg savner ham dypt allerede, sier broren, som informerer om at stjerneprodusenten hadde vært syk en stund.

Steinman døde på sykehuset i Connecticut mandag, nær hjemmet sitt i Ridgefield.

«I en bedre tid for verden, hadde vi alle inntatt karaokebarene i kveld for å sørge over den fantastiske Jim Steinman», skriver bladet Rolling Stone i sin minnekommentar.

Meat Loaf: – Jeg kommer snart

Særlig berømt er han for samarbeidet med Meat Loaf på albumet «Bat Out of Hell» fra 1977 med låter som «Paradise By The Dashboard Light» og «Two Out Of Three Aint Bad», og flere plater siden, med klassikere som «I’d Do Anything For Love» og «Heaven Can Wait».

Han skrev også «It’s All Coming Back To Me Now», som både Céline Dion og Meat Loaf har fremført – sistnevnte sammen med norske Marion Ravn.

Marvin Lee Aday, som er Meat Loafs egentlige navn, har selv slitt med helsen i mange år.

«Kommer dit snart. Min bror Jimmy. Fly, Jimmy, fly», skriver Meat Loaf (73) under en bildeserie av seg og Steinman på Facebook.

SAMARBEIDSPARTNER: Meat Loaf, her i Stockholm i 2003, skapte musikkhistorie med Jim Steinman. Foto: JACK MIKRUT

Bonnie Tyler i sorg

Steinman står blant annet bak Bonnie Tylers største suksess gjennom tidene, «Total Eclipse of the Heart» fra 1983. «Holding Out For Hero» er en annen av Steinman-låtene Tyler gjorde kjent.

«Jeg er totalt sønderknust over å høre om bortgangen til min venn gjennom lang tid og mentor, Jim Steinman», skriver Tyler på Twitter natt til onsdag.

«Jim skrev og produserte noen av de mest ikoniske rockesangene gjennom alle tider, og jeg var utrolig privilegert som fikk noen av dem», skriver 69-åringen, som lagde to album med Steinman.

«Uten et snev av tvil, tør jeg påstå at Jim var et sant geni», legger hun til.

Tyler beskriver Steinman som morsom, støttende og svært omsorgsfull.

«Verden blir et mindre godt sted nå når han er borte», skriver hun.

Steinman var hitmaker for superstjerner som Meat Loaf, Céline Dion og Air Supply.