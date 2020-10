NY MUSIKK: Dagny Norvoll Sandvik. Foto: Universal

Plateanmeldelse: Dagny – «Strangers/Lovers: Side B»: B for bravo

Dagny er på sitt beste når det gjør litt vondt.

De seks første låtene i Dagnys «Strangers/Lovers»-prosjekt, «Side A», kom i mai – og handlet sesongvennlig nok om den første, magiske fasen av et kjærlighetsforhold. En fin smakebit, for all del, som likevel ville vunnet på å en tydeligere vilje til å ta sjanser.

Med «Side B» er høsten her, både i konkret og metaforisk forstand. Den emosjonelle fallhøyden er større, med brustne hjerter som omdreiningspunkt og et ambisjonsnivå som gradvis er skrudd opp noen hakk.

De seks nye låtene viser frem en hittil uhørt spennvidde i Dagnys låtskriveruttrykk. Det kommersielle momentumet ivaretas naturlig nok med «Moment», som kjapt kan komme til å klore seg fast på høstens hitlister.

Men vel så interessante er låtene som skiller seg ut fra det etter hvert gjenkjennelige Dagny-soundet. Her stikker pianosnutten «Bad At Love (Interlude)» seg ut som en naken og nydelig pustepause, mens synthdramaet «Bye Bye Baby» og den avsluttende, digre balladen «Coast To Coast» på ulike måter skisserer mulige veier videre.

Med det er sirkelen sluttet i denne omgang – på høyst givende vis.

BESTE LÅT: «Coast To Coast»

Publisert: 02.10.20 kl. 15:04

