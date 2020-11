FAR OG SØNN: Bobby Brown Jr. og senior, her på en filmpremiere i 2018. Foto: RODIN ECKENROTH/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bobby Browns sønn er død

Halvbroren til Whitney Houstons datter er død, 28 år gammel.

TMZ melder at Bobby Brown Jr. er død.

Nettstedet skriver at han ble funnet i sitt hjem i Encino, Los Angeles onsdag, og at politiet ikke har mistanke om noe kriminelt.

Hans far har dermed mistet enda et barn, etter at artistens datter Bobbi Kristina – som han hadde sammen med også avdøde Whitney Houston – døde i 2015, 22 år gammel.

R&B-stjernen Bobby Brown (51) hadde syv barn. Bobby Brown Jr. hadde han sammen med Kim Ward. Med henne har han også datteren La'Princia, som ble født i 1989.

Brown senior ble gift med superstjernen Whitney Houston i 1992. Hun døde av drukning i et badekar i 2012, etter mange års omfattende rusproblemer. Spor av kokain ble funnet i blodet hennes.

Datteren Bobbi Kristina døde på lignende vis. Hun ble funnet med ansiktet ned i et badekar i januar 2015, og lå i koma et halvt år før hun ble erklært død. Rusmidler skal ha vært involvert, men en klar dødsårsak ble ikke slått fast.

Publisert: 19.11.20 kl. 09:27 Oppdatert: 19.11.20 kl. 09:44

